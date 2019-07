«Queremos que los estancos sean referentes en la venta de los productos de vapeo»

El abogado Borja Vidaurre es la cabeza visible de la Asociación de Profesionales del Vapeo (Provap), que ha nacido con el fin de llenar el hueco que no cubren las otras dos entidades que existen actualmente, la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales (Anesvap) y la Asociación de Promotores y Empresarios del Vapeo (Upev). «Nos hemos unido para hacer determinadas reivindicaciones que nadie exigía hasta ahora».

- ¿Cuáles son las prioridades de Provap?

- Aspiramos a liderar el control estricto de la venta de sus productos, principalmente a menores. Queremos acabar con la desinformación, en algunos casos bastante acusada, que padecen tanto usuarios como establecimientos hosteleros. Por ejemplo, es muy desconocido que se puede vapear en ellos siempre y cuando sus propietarios lo autoricen. En cambio, está prohibido por ley hacerlo en medios de transporte público -aunque no en estaciones, andenes o terminales-, edificios de las administraciones públicas, hospitales y centros de salud, parques infantiles y colegios. También debemos favorecer el conocimiento y la identidad propia de esta categoría. Otra de nuestras pretensiones es colaborar con las instituciones competentes en el diseño y desarrollo de un marco regulatorio propio. Es conveniente, asimismo, que los propios «players» de esta industria propiciemos cierta autorregulación y autocontrol.

- ¿Acaso se ha convertido este mercado en una especie de jungla?

- No me atrevería a llegar tan lejos, pero sí creo que existe cierto desorden en distintos planos y una necesidad de adoptar medidas concretas para evitar altercados y conflictos.

- ¿Por qué mantiene que este momento es clave para el sector en nuestro país?

- Porque estamos empezando a poner los primeros pilares del marco en el que ha desarrollarse. Y nosotros queremos participar activamente en esta construcción.

- Una de sus reclamaciones prioritarias es que la distribución al cliente final tenga al estanco como referente

- Efectivamente, consideramos que en la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado deben convivir los productos tradicionales con los del vapeo y, a través de ellos, venderlos también en otros establecimientos. Ahora mismo, sólo un fabricante, Myblu, tiene esta línea de distribución. Los estancos han estado históricamente controlando tanto las ventas a menores como el contenido y calidad de los artículos y elaboraciones y el cumplimiento de la normativa vigente. Hoy en día se podrían comprar incluso en supermercados; nosotros proponemos que se puedan comercializar en diversos establecimientos, pero siempre a través de las expendedurías. Ésta es la principal diferencia de Provap con respecto a otras asociaciones.

- La penetración del cigarrillo electrónico en España es actualmente del 1,6%. ¿Es poco o mucho con respecto a otros países?

- Es menor que en Reino Unido, Alemania, Italia o Estados Unidos. Lo que sí sé es que el mercado en España está agrandándose. Ha crecido en menos de un año más del 33%. La tendencia es clarísimamente al alza. Las propias administraciones públicas y las autoridades sanitarias de algunos países están fomentando el vapeo como sustitutivo del tabaco y un buen medio para dejar de fumar.

- ¿Por qué en algunas zonas de España hay más vapeo que en otras?

- Los datos que se barajan son aún escasos, por lo que todavía no se puede hacer un análisis profundo.

- ¿A qué se debe que aquí la expansión haya sido más tardía y lenta?

- Ha llegado más tarde. Nació en Estados Unidos, desde donde se expandió a Europa.Se produjo un boom al principio que se plasmó en que la apertura de cientos de tiendas especializadas por toda la geografía española. Ese auge llevó a la Administración a establecer una serie de normas para poner orden en esa situación que llegó a ser confusa y, a partir de ahí, se ha ido regularizando.

- En muchos países se está animando desde instancias oficiales y médicas a quienes no quieren o no pueden dejar de fumar a que recurran a otras alternativas. ¿Por qué en España también se le tiene declarada cierta guerra a determinadas opciones?

- En determinadas farmacias de Manchester se regalan cigarrillos electrónicos, e incluso en algunos hospitales del Reino Unido se han instalado puntos de venta de vapeo. Aquí estamos en pleno debate. No creo que haya una actitud anti, pero aún no se está en esa idea de que esta alternativa puede ayudar a dejar de fumar, pero creo que llegará. Sí que existe una cierta confusión, a la que se ha llegado de una manera poco reflexiva e inconsciente, que ha llevado a equiparar o igualar los productos del tabaco y los del vapeo. No pueden tener el mismo trato porque no son lo mismo. Son diferentes y, por tanto, hay que tratarlas de manera distinta.