¿Quiere comprar una casa? Así es como puede saber si le concederán una hipoteca

Precios inasumibles. Esta es la realidad a la que deben enfrentarse muchos de los que quieren comprarse una casa en nuestro país y convertirse en propietarios. Y es que el precio de la vivienda en venta en España se situó en los 2.098 euros el metro cuadrado en abril, un 6,9% superior al que registraba en el mismo mes de 2023, según datos del portal inmobiliario idealista. De esta forma, comprar un inmueble de unos 80 metros cuadrados supone un desembolso de 167.840 euros, una cuantía que no está al alcance de todos los bolsillos.

Ante el elevado precio de la vivienda, los préstamos hipotecarios se vuelven un producto financiero casi imprescindible para la mayoría de quienes quieren comprar una casa, ya que les permite disponer de una importante cantidad de dinero para financiar esta operación.

No obstante, conseguir que una entidad financiera conceda a una persona una hipoteca no es una tarea sencilla, ya que el banco no presta el dinero gratuitamente, sino que espera recuperar el dinero prestado, así como los intereses asociados a este crédito. Por ello, esta entidad analizará el precio de la vivienda, la capacidad de endeudamiento del comprador, la estabilidad laboral o el respaldo financiero con el que puede contar, entre otros factores.

Si tras estudiar todos estos aspectos, la entidad finalmente autoriza la operación, esta concederá, por norma general, el 80% del precio de la vivienda que se va a hipotecar. Esta regla se aplica a la primera vivienda, dado que en el caso de la segunda residencia "puede bajar hasta el 60%", tal y como explican desde el blog de Bankinter. En este sentido, si el precio de compra de la vivienda es de 300.000 euros, el banco financiará un 80%, es decir, 240.000 euros.

Por tanto, será necesario que el comprador tenga ahorrado un 30% del precio de la vivienda, ya que un 20% será para el entrada que queda exento de la hipoteca y el 10% adicional para el pago de impuestos y otros gastos. Este último porcentaje variará en función de la comunidad autónoma en la que se compre la casa o la situación familiar, entre otros aspectos. Desde el blog de la entidad financiera explican que en el caso de la vivienda tasada en 300.000 euros para la que se quiera una hipoteca a 25 años y con un tipo de interés del 3% –que tendría una cuota de 1.089 euros– será necesario: