¿Quiere sacar dinero del cajero? Estos son los consejos que debe seguir para realizar una operación segura

Llevar billetes y monedas en nuestra cartera parece ya cosa del pasado, sin embargo, todavía son muchas las personas las que hacen uso del dinero en efectivo. Este sigue siendo el principal medio de pago entre la población española, ya que un 57% utiliza el efectivo a diario. Así lo muestra el "Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo" de 2024 del Banco de España (BdE).

De todo el efectivo que se utiliza día a día, tres cuartas partes de este dinero se obtienen a través de cajeros automáticos. Estas máquinas siguen siendo un imprescindible para obtener dinero en efectivo de manera inmediata, sin embargo, aunque la utilización de los cajeros conlleva unas ventajas innegables, también acarrea una serie de riesgos como los fraudes bancarios.

Una de las estafas consiste en la clonación de tarjetas. Los delincuentes instalan en el lector de tarjetas del cajero un dispositivo para clonar los datos de este dinero plástico. Además, el BdE explica que "suelen colocar cámaras ocultas para capturar tu PIN mientras lo introduces".

Otras veces instalan mecanismos en el dispensador de efectivo para retener los billetes que los clientes solicitan y que piensen que se trata de un error, cuándo en realidad han intervenido el dispensador. Asimismo, los estafadores pueden intentar manipular verbalmente a las personas que operan en el cajero, ya sea pidiéndoles ayuda o distrayéndoles para obtener sus datos.

El Banco de España asegura que "para operar con seguridad en un cajero es clave tener la información necesaria y seguir unas normas básicas de prudencia". La primera "línea de defensa" son las medidas de protección tecnológicas:

Activar las alertas de transacciones : la mayoría de los bancos ofrecen notificaciones instantáneas -por SMS o correo electrónico- cada vez que se realiza una transacción. Esto permitirá al cliente detectar actividades no autorizadas rápidamente.

: la mayoría de los bancos ofrecen notificaciones instantáneas -por SMS o correo electrónico- cada vez que se realiza una transacción. Esto permitirá al cliente detectar actividades no autorizadas rápidamente. Configurar límites diarios de retirada de efectivo en la cuenta para reducir el impacto en caso de fraude.

en la cuenta para reducir el impacto en caso de fraude. Planificar las necesidades de efectivo. Si la cantidad a retirar es grande, realizar una transferencia es más seguro que llevar mucho efectivo encima.

Una vez en el cajero, el cliente deberá fijarse en su aspecto para comprobar que no tenga componentes sospechosos en el lector de tarjetas, teclado o el dispensador de efectivo. Tras introducir la tarjeta o pasarla por el lector "contactless" se tendrá que cubrir el teclado al introducir el PIN.

En el caso de que se tenga algún problema técnico no se debe confiar en personas desconocidas que quieran ayudar, ya que su presencia puede no ser casual. Por tanto, el cliente se deberá comunicar directamente con su banco si tiene una incidencia. Además, cuando el cajero muestre mensajes inusuales o solicite información que no es común, el BdE recomienda cancelar la transacción.

Si se pide el recibo de la transacción no se debe dejar en el cajero -ya que podría contener información sensible- y destruirlo de forma segura cuando ya no se necesite. Por último se deberá tomar "el tiempo necesario" para guardar el dinero en la cartera antes de abandonar el cajero.

A pesar de todo, en el caso de que una persona sea víctima de un fraude, se deberá contactar con el banco para reportar el incidente y bloquear la tarjeta para que los fondos queden protegidos. "Si sospechas de un uso fraudulento de la tarjeta, puedes presentar una denuncia ante la Policía, Guardia Civil o en el Juzgado", sentencia el BdE.