Reducción de la jornada laboral: ¿qué pasa si en mi empresa se trabaja 37,5 horas a la semana o menos?

La reducción de la jornada laboral impulsada por la ministra Yolanda Díaz es, prácticamente, una realidad en el mercado de trabajo español. Será a lo largo de este año 2025 cuando el artículo 31.4.1. del Estatuto de los Trabajadores se verá modificado y, es que, la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 37,5 horas semanales, en lugar de las 40 horas a la semana que venían siendo habituales.

La pregunta ahora no es otra qué saber cuándo se aprueba y cuándo entra en vigor, puesto que no es lo mismo. Todo apunta a que será el próximo martes, 4 de febrero, cuando el Consejo de Ministros apruebe dicha reforma laboral. Sin embargo, esto no significa que su puesta en vigor sea inminente. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confesado en una entrevista en la Cadena Ser que la idea es que espera que los pasos para la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral "estén terminados para el mes de abril o mayo".

Asimismo, es importante destacar que en la norma, liderada durante todo este tiempo de negociaciones por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se prevé que se incluyan otras medidas de gran calado en lo que a derecho laboral se refiere. Este es el caso, por ejemplo, de la desconexión digital y el control horario. Por un lado, la desconexión digital pretende permitir al trabajador no responder a los mensajes de la empresa cuando se encuentre fuera de su horario laboral.

¿Qué pasa si trabajas menos de 37,5 horas a la semana?

Una de las grandes dudas que se plantean con la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral tiene que ver con aquellas empresas en las que, por convenio, se trabajan 37,5 horas semanales o menos. Pues bien, para responder a esta cuestión, lo primero que hay que saber es qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre la jornada laboral.

En este sentido, el artículo 34 del E.T. establece lo siguiente: "la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo". Por lo tanto, si usted tiene pactado por convenio trabajar 37,5 horas semanales o menos, la reducción de la jornada laboral no le debe de afectar. Tampoco en lo que a retribución salarial se refiere.

Una rebaja de jornada laboral que no supondrá ninguna modificación en el salario que percibirán los trabajadores una vez se implante esta nueva medida. Desde el Ministerio de Trabajo ya anunciaron que esta disminución de horas no afectará al salario mínimo estipulado por ley de cara a este año 2025.