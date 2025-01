La reducción de la jornada laboral es inminente: cuándo se aprueba y cuándo entra en vigor

Trabajar menos de 40 horas a la semana sin merma salarial será una realidad en 2025, que se verá reflejada "lo antes posible" en el mercado de trabajo español. Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, ha anunciado la aprobación de la reducción de la jornada laborala 37,5 horas a la semana, en lugar de 40, en el Consejo de Ministros de la próxima semana, esto es, el próximo martes 4 de febrero.

El ministro confesó que la idea es que "sea una realidad lo antes posible", por lo que finalmente desde el Ministerio de Economía han renunciado a su idea inicial de aprobar esta medida de forma ordinaria, y finalmente saldrá adelante tras su aprobación del próximo martes. El Ministerio de Trabajo y Economía Social, capitaneado por Yolanda Díaz, busca tramitarlo por urgencia para cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo de gobierno, tras haber incumplido con la reducción a 38,5 horas en 2024.

En cualquier caso, cabe señalar que la norma también incluye otras reformas laborales, comola obligatoriedad de que la empresa cuente con un registro diario de jornada digital "objetivo, fiable y accesible, que permita garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral". También destaca la desconexión digital, la cual será un derecho laboral "irrenunciable".

¿Cuándo se va a aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana?

Este nuevo anteproyecto de ley deberá pasar esta misma semana por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de ser aprobada finalmente el próximo martes en el Consejo de Ministros. En cualquier caso, se prevé que el Consejo de Ministros apruebe la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales el próximo martes, 4 de febrero.

Así pues, todo apunta que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, junto a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, comparezcan juntos en rueda de prensa posterior para presentar la reforma. Será entonces cuando el Gobierno necesite conseguir una mayoría parlamentaria para poder implantar esta nueva medida en España.

A pesar de que el Ministerio de Economía ha decidido ceder para aprobar esta medida con urgencia, esto no significa que los trabajadores vayan a poder beneficiarse de forma inmediata de esta reducción de la jornada laboral.

¿Qué significa que la ley se tramite de urgencia?

El hecho de que el anteproyecto de ley se tramite de urgencia permite que se aborde en una única vuelta en el Consejo de Ministros cuando, habitualmente, son necesarias dos reuniones. Asimismo, en el Congreso de los Diputados, Capítulo sexto. De la declaración de urgencia (Arts. 93-94), se establece lo siguiente:

Artículo 93

1. A petición del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte de los Diputados, la Mesa del Congresopodrá acordar que un asunto se tramite por procedimiento de urgencia.

2. Si el acuerdo se tomara hallándose un trámite en curso, el procedimiento de urgencia se aplicará para los trámites siguientes a aquél.

Artículo 94

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 del presente Reglamento, los plazos tendrán una duración de la mitad de los establecidoscon carácter ordinario.

¿Cuándo entrará en vigor?

Es de vital importancia saber que su aprobación en el próximo Consejo de Ministros no implica su puesta en vigor inmediata. Si el próximo martes consigue el visto bueno tras su paso por el Consejo de Ministros, esta medida se implementará de forma progresiva en nuestro país.

El objetivo del Ministerio de Trabajo y Economía Social es conseguir que esté plenamente vigente antes del próximo 31 de diciembre. En este sentido, sonadas han sido las veces que Yolanda Díaz ha asegurado que podrán cumplir con los plazos para que todos los trabajadores en España puedan disfrutar de esta nueva medida antes de que finalice este año 2025.

En una entrevista en la Cadena Ser, el ministro de Economía señala que esperan que los pasos para la reducción "estén terminados para el mes de abril o mayo". Y es que, los siguientes pasos, no serán fáciles. El Ejecutivo de Pedro Sánchez es consciente de que hay que "aterrizar" la medida en la "realidad parlamentaria y económica, por lo que es necesario avanzar con los distintos grupos". Y no parece que las tengas todas consigo, especialmente tras lo acontecido hoy mismo con el decreto onmibus.

Siguiendo con las negociaciones en el propio seno del Gobierno, el Ministerio de Economía aceptó este lunes no modificar el texto que Trabajo acordó con las organizaciones sindicales para llevar la jornada laboral hasta las 37,5 horas en 2025 desde las 40 horas semanales actuales. No obstante, el Gobierno de España reconoce que "la tramitación parlamentaria el texto podrá someterse a modificaciones, para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios" y se contemplan medidas de flexibilidad, en particular para las pymes, que asumirían más del 50% del impacto de la medida.

La obligatoriedad de la desconexión digital y el nuevo registro horario

Junto a la reducción de jornada, la medida incluye dos normativas que pretenden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Estas son la desconexión digital y el control horario. Por un lado, la desconexión digital pretende permitir al trabajador no responder a los mensajes de la empresa cuando se encuentre fuera de su horario laboral. La regulación pretende incrementar las sanciones a las empresas que cometan esta ilegalidad. Este mayor control tiene como objetivo garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores.

El acuerdo recoge que todos los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales, a la desconexión digital y a protección frente a la videovigilancia y geolocalización. Las empresas, detalla el texto, deben garantizar que nadie se comunique ni solicite al trabajador una prestación laboral fuera de horario, tiempo en el que tendrá derecho a no estar localizable.

El derecho a la desconexión, se detalla, es "irrenunciable" y las modalidades de su ejercicio, los medios y las medidas adecuadas para garantizarlo se definirán en la negociación colectiva, donde se podrán establecer excepciones cuando concurran circunstancias excepcionales justificadas.