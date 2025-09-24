La rentabilidad de la banca española duplica a la francesa y la alemana

La rentabilidad sobre capitales (RoE) de la banca española subió al 15,1% en el segundo trimestre, una décima más que en el primero, con lo que una vez más está entre las más elevadas de Europa y duplica con creces la de los bancos alemanes (7,3%) y los franceses (7%). En su informe trimestral de riesgo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) señala que en el conjunto de la muestra de las entidades de los 30 países europeos analizados, la rentabilidad aumentó en dos décimas en el segundo trimestre hasta una media del 10,7%. Eso supone dos décimas menos que un año antes, cuando estaba en el 10,9 %, según recoge Efe.

La rentabilidad de los 10 bancos españoles que forman parte de la muestra del segundo trimestre de 2025 fue netamente superior a la de un año antes, casi un punto porcentual por encima (14,2%), lo que ha llevado a que España sea uno de los países en los que más se ha incrementado este baremo durante los últimos doce meses. Entre abril y junio de este año, los países cuyos bancos presentaban una mayor rentabilidad estaban en Polonia (19,2%), Rumanía (18,6%) y Lituania (18%). España ocupa la décima posición, justo por detrás de Italia (16,4%).

Por lo que respecta a la solvencia medida con el ratio de capital CET1, la banca española mantiene sus ratios muy por detrás de la media europea y sigue en el furgón de cola europeo, la segunda más baja sólo por delante de Islandia y por debajo del 14%, frente a una media del 16,3% en el conjunto de la muestra continental, que había subido una décima respecto al primer trimestre.

Respecto a los créditos morosos, estos representaban un 2,6% del total para las entidades españolas entre abril y junio, una décima menos que en los tres meses precedentes. La media europea era del 1,8%, el mismo porcentaje que en el primer trimestre. Los activos totales de la banca europea se incrementaron en 100.000 millones de euros y alcanzaron un volumen total de 28,976 billones. En el caso de las entidades españolas, de esa cantidad suponían 3,865 billones.