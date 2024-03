Sánchez aumenta un 16% la pobreza mientras amnistía la corrupción

El Gobierno de Sánchez repite constantemente que es incompatible con la corrupción. Y, sin embargo, lo que hace es maquillarla, igual que el paro. Un Gobierno que ha reducido las penas por malversación de fondos públicos y que ahora aprueba una ley dictada por los delincuentes prófugos que exonera a la malversación si no incluye lucro personal. Puede usted robar a placer para el partido siempre que no parezca que gana con ello… Fascinante.

Recordemos que el caso PSOE-Koldo, del que empiezan a salir las primeras cifras, va camino de ser el mayor caso de corrupción de la historia de España tras el caso ERE, también del PSOE, y multiplica las cifras del caso Gürtel que, ese sí, generó –como debe ser– dimisiones inmediatas, responsabilidades políticas, condenas y devolución de fondos. Los que acuden al caso Gürtel como ejemplo de «y tú más» deberían saber que, tras los cambios legislativos de este Gobierno «incompatible con la corrupción» esas personas condenadas habrían salido prácticamente impunes.

Pagar por material sanitario entre cinco o siete veces lo que pedían los competidores verificados es corrupción. Usar fondos europeos y cuentas en Luxemburgo para evitar que se revisen los pagos es corrupción. Y maquillaje es tener la vergüenza de comparar esto con el hermano de Ayuso, que fue investigado y exonerado por la justicia europea y nacional, además de que su labor no supuso sobrecoste alguno para el consumidor. Aberrante.

El Gobierno hace con la corrupción lo mismo que hace con los datos del paro. Maquillar. Mientras los datos de paro de febrero, 3,3 millones de personas apuntados al SEPE, nos muestran que el paro efectivo en España es hoy superior al de diciembre de 2019, te hablan de cifra récord de empleo oficial. Mientras te dicen que son incompatibles con la corrupción, reducen las penas por malversación hasta hacerlas anecdóticas y amnistían a prófugos corruptos siguiendo sus exigencias a la carta. Maquillaje.

Pero es que, además, el Gobierno te empobrece. Los datos de enero de producción industrial vuelven a ser negativos. Según el INE, la tasa anual del Índice de Producción Industrial se situó en el -0,6% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario. Y eso tras dos años terribles.

Según el INE, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2023 hasta el 26,5%, desde el 26% de 2022. Era del 26% antes de la llegada de Sánchez, datos de 2019 usando los ingresos de 2018.

Usted dirá que no es un gran cambio, pero es que la pobreza de verdad, es decir, el porcentaje de población que se encuentra en situación de carencia material y social severa aumentó en 2023 hasta el 9%, frente al 7,7% de 2022. Es decir, la pobreza medida como carencia material severa ha aumentado un 16% con Sánchez.

La excusa, por supuesto, es la pandemia, pero resulta que en países como Portugal o Grecia y la media de la UE la pobreza no ha aumentado y, además, no podemos olvidar que Sánchez ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la democracia, además de ser el mayor beneficiario de los fondos europeos Next Generation.

El objetivo del intervencionismo nunca es mejorar las condiciones de vida, sino buscar formas creativas de disfrazar su fracaso. Y eso es lo que han hecho. Maquillar paro, disfrazar pobreza y diluir las penas por delitos de corrupción.