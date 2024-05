Sánchez y su "cohete" repleto de taras: récord de paro y pobreza de la UE, donde más han subido los impuestos desde la pandemia, farolillo rojo de productividad...

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a desatar la polémica y la indignación del Partido Popular después de que durante la última semana haya impulsado una nueva oleada de complacencia gubernamental, aprovechando que la Comisión Europea ha elevado la previsión de crecimiento para España este año hasta el 2,1%, incluso por encima de las proyección más optimistas del Ejecutivo. Una decisión que ha provocado que el jefe del Ejecutivo haya afirmado que «España ya no va no va como una moto, sino que va como un cohete».

Una frase que ha servido como efecto llamada para los pesos pesados de su gabinete, que aprovechando la marea alta se han ido sumando al carro uno a uno y asumiendo la misma sentencia hasta hacerla propia y creíble para quienes les quieren escuchar. La primera de ellas su mano derecha, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha reiterado que es cierto que «la economía va como un cohete. Es buena la autoestima de país para generar confianza y para atraer a los inversores a nuestra tierra».

En el mismo sentido se ha expresado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha confirmado las palabras de Sánchez asegurando que «perfectamente» podría decirse que la economía española va «como un cohete», aunque al menos ha pedido «ambición y no ser complacientes» con las cifras alcanzadas hasta ahora, por ejemplo, en materia de paro y empleo.

Pero no todos en el Gobierno parecen estar tan satisfechos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado veladamente a Pedro Sánchez reclamando no caer «en el exceso de optimismo ni ser autocomplacientes. Esto no es fruto solamente de la acción del Gobierno. Esto es también la capacidad de implicación de las empresas, del conjunto de Europa con el Plan de Recuperación, también de los sindicatos. Todavía queda un largo camino por recorrer», ha dicho.

Sus antiguos socios de Gobierno, Podemos, tampoco han querido perder la ocasión para dejar un recado. La exministra y cabeza de lista morada en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Irene Montero, alertó de que lo que va «como un cohete» en España no es la economía, sino el precio de la vivienda.

Pero el presidente del Ejecutivo mantiene intacto su «orgullo de país», porque «España va a ser la que más crezca de entre las principales economías europeas, tenemos 21 millones de trabajadores cotizando a la Seguridad Social, con más de 10 millones de mujeres por primera vez en la historia trabajando y con cuatro de cada 10 nuevos empleos que se crean en Europa, creados en España. Creo que es un logro de todos y también por qué no, del Gobierno de España y de su política económica», aseguró Sánchez.

Puntos oscuros

Nada más lejos de la realidad para el Partido Popular, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, cree que ese tipo de afirmaciones crean estupor y lo que hace Sánchez es «reírse de los españoles»que «están ahogados por la mayor caída de poder adquisitivo y la mayor subida impositiva de la UE. No ven un futuro halagüeño».

Por ello, en un documento elaborado por la vicesecretaría de Economía, el PP ha desgranado una treintena de razones por las que el Gobierno en general, y Pedro Sánchez en particular, «no puede sacar pecho de sus logros económicos». Utilizando fuentes de organismos oficiales y privados, han querido demostrar que se crea empleo «pero no es de calidad», la inflación «sigue machacando las economías familiares», la fiscalidad «continúa subiendo sin parar», al igual que la deuda, que la productividad sigue en «caída libre» o que «no se ha logrado equilibrar el gasto en el sistema de pensiones».

Así, destacan que la OCDE ha colocado a España como el país en el que más han crecido los impuestos desde 2019 -hasta un 50%- entre las grandes economías, y a los españoles como los que más renta han perdido (2%), con una política fiscal que «no beneficia» a los ocho millones de contribuyentes de clase media y trabajadora«como asegura el Gobierno, al centrarse exclusivamente en las rentas bajas», apuntan desde el PP. Además, recuerdan que se han batido todos los récords de recaudación de impuestos: más de 200.000 millones antes de cerrar 2023 y un 8% y 30.000 millones más en el primer trimestre de 2024, «favorecido por su negativa a adaptar el IRPF a la inflación». En definitiva, el PP cuantifica en 69 los impuestos que han subido los Gobiernos de Sánchez, entre ellos ocho subidas del IRPF y 10 tributos nuevos.

En cuanto a las cifras macroeconómicas, la situación «no está para tirar cohetes», apunta el PP, porque el Gobierno deberá aplicar unduro ajuste de 7.000 millones en 2025 para cumplir las reglas fiscales, con «un complicado panorama, con el déficit presupuestario subiendo al 3,6%». Por eso, recuerdan que el Banco de España ya ha elevado la deuda pública por encima de los 1,61 billones de eurosen el primer trimestre de este año, para ampliar el agujero público desde que gobierna Pedro Sánchez hasta los 400.000 millones de euros.

Distintos organismos destacan los problemas laborales o los desajustes macroeconómicos

También inciden los populares en que ha aumentado hasta el 26,5% la población española en riesgo de pobreza o exclusión social y que el Ingreso Mínimo Vitales «una nueva grieta en el escudo social porque sólo cubre al 44% de las familias previstas». Incluso se refieren a un informe del Banco de España que alerta de que desde 2020 «los jóvenes son un 25% más pobres y se ha hundido el porcentaje de los que tienen casa». Esto se traduce en que un tercio de los padres españoles «tiene que ayudar a sus hijos para que puedan llegar a final de mes».

Las pensiones también han recibido las críticas del PP, ya que la reforma impulsada por José Luis Escrivá«no ha resuelto la sostenibilidad del sistema» para llevar el desajuste del gasto hasta casi 90.000 millones de euros, con un pasivo por encima de los 106.000 millones de la propia Seguridad Social que necesita de «multimillonarias transferencias del Estado para sostenerse». Por ello, apuntan, la Comisión Europea ha alertado de las nefastas consecuencias de la reforma por vincular las subidas anuales al IPC, «que provoca un aumento desmedido del déficit, que requerirá un futuro ajuste de 12.000 millones de euros».

Especial énfasis pone el PP en los fijos discontinuos, sobre los que acusa a Díaz de «ocultar las cifras verdaderas». Fedea cifra en más de medio millón los fijos discontinuos en paro, diez veces más que el dato que reconoce el Gobierno. Además, critican que Yolanda Díaz haya tardado dos años en dar datos sobre los fijos discontinuos y, cuando lo ha hecho -denuncia el PP- ha maquillado las cifras o, «directamente, ha mentido», dando una cifra de fijos discontinuos inactivos de 55.300, una décima parte de los reconocidos al final de 2023, mientras que Fedea casi multiplica por 10 esa cifra y la eleva hasta los 518.000 -excluidos los inactivos que estaban en alta en otros empleos-, una situación que advierten es «una tendencia al alza».

Finalmente, denuncian que «las empresas no van como un cohete» y su situación «no es mejor que la que tienen las familias». Apuntan que se han disparado sus costes laborales, que crecen al mayor ritmo desde que comenzó este siglo, un 8% sólo en 2023, según los datos publicados por el INE. Para la OCDE, España es tras Australia el país en el que más subieron las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores y el cuarto en el que «más crece el dinero que el Estado se lleva de los salarios». La productividad se ha desplomado, la presión fiscal «se ha multiplicado» y la subida del SMI y de las cotizaciones sociales «han mermado la capacidad de contratación, que se ha visto «perjudicada por la reforma laboral, cuyo éxito se ha debido principalmente a los empresarios».

En definitiva, los datos aportados por el Partido Popular han llevado a este partido a afirmar que «con Sánchez, España es un país más pobre, con menos acceso a la vivienda, con menos resiliencia ante las crisis, con la mayor presión impositiva sobre empresas y familias de la historia y con la clase media abandonada».