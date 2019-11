Seat denuncia que la imagen de Cataluña ahuyenta a los inversores

La factura ocasionada por los disturbios en Cataluña sigue creciendo. Hasta hoy, la frontera entre Francia y España en la AP-7 ha permanecido bloqueada por los CDR, ocasionando pérdidas millonarias. Este clima de enfrentamiento ayuda a la imagen de España ni de Cataluña», ha declarado Luca de Meo, presidente de la firma española Seat. El desafío independentista «no ayuda a los diferentes inversores a facilitar la idea de que hay que apostar en esta región», ha advertido durante un evento organizado por Nueva Economía Forum.

Los bloqueos de carreteras ya afectaron al fabricante, que el pasado 17 de octubre tuvo que cerrar temporalmente su planta de Martorell. Este parón supuso la pérdida de «muchas decenas de millones de euros de ingresos para Seat», ha señalado preocupado De Meo. Dicha medida fue tomada para evitar el riesgo de que los trabajadores no pudieran acudir a su puesto laboral y porque «nadie aseguraba» que las piezas fueran a llegar a tiempo a sus casas. El cese interrumpió la producción de 3.200 vehículos. Sin embargo, la compañía afirma que no tomará ninguna medida «hasta que estos movimientos no tengan un impacto en la operativa» del negocio.

Para De Meo, los inversores «necesitan claridad, visión a largo plazo y estabilidad». «Lo que tenemos que hacer es no ser un problema», indicó, a la vez que ha subrayado que el grupo Volkswagen no realizará valoraciones políticas. «Nosotros lo único que queremos es producir», afirmó el presidente de Seat. Durante su intervención, explicó que, a pesar de todo, Seat «ha alineado cuatro años récord en ventas e ingresos». La marca obtuvo un beneficio operativo récord de 248 millones entre enero y septiembre de 2019, un 4,2% más que en 2018.