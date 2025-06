La Seguridad Social mejora su herramienta de autocálculo de la pensión: ahora también estima la cuantía de la jubilación

Cuándo me podré jubilar y a cuánto ascenderá mi pensión. Son dos preguntas que se plantean de forma recurrente los trabajadores, sobre todo aquellos que se encuentran más próximos al retiro laboral. Ahora la Seguridad Social puede dar respuesta a ambas tras introducir mejoras en sus sistemas de simulación de la pensión, explica el blog BBVA Mi Jubilación. En concreto, la herramienta de autocálculo de la pensión ya no se calcula únicamente la base reguladora, sino también el importe estimado de pensión, aplicando a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los años cotizados, y la fecha estimada de jubilación.

La Seguridad Social cuenta actualmente con dos herramientas de cálculo: el Simulador de jubilación de Tu Seguridad Social (en base a la información disponible en las bases de datos de la Seguridad Social) y la herramienta de autocálculo, que complementa al Simulador en los casos en los no es posible la simulación de la pensión del ciudadano con esa primera herramienta. Con la herramienta del autocálculo es el usuario quien debe aportar toda la información necesaria para poder calcular la edad de jubilación, la fecha estimada de retiro y la cuantía aproximada de la pensión.

Esta herramienta de autocálculo hasta ahora solo calculaba la base reguladora (se obtiene a partir de las bases de cotización acumuladas durante un periodo determinado). Para obtener la cuantía de la pensión, a la base reguladora hay que aplicar un porcentaje que depende de los años cotizados. Partiendo de una escala que comienza con el 50% de la pensión para los que tan solo hayan cotizado el mínimo (15 años), hasta el 100% para los que haya cotizado 36 años y 6 meses. Ahora, la herramienta de autocálculo de la Seguridad Social también incluye el cálculo de la pensión estimada tras una mejora implementada recientemente.

En detalle, esta herramienta de autocálculo incorpora una calculadora de base reguladora que determina cuál es la base reguladora más favorable para la pensión de jubilación ordinaria, una vez que el usuario introduce manualmente sus datos personales relevantes y sus bases de cotización. Para realizar este cálculo, se tienen en cuenta tanto los periodos exigidos por la normativa actual como los que entrarán en vigor en 2026. Estos incluyen la posibilidad de optar entre los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 años descartando los dos de menor cotización, en un régimen transitorio que se extenderá hasta 2038. El usuario podrá escoger entre ambas opciones, aunque la herramienta destacará automáticamente la que resulte más ventajosa.

Asimismo, la herramienta incorpora una nueva funcionalidad que permite calcular tanto la fecha estimada de jubilación como el importe aproximado de la pensión. Esto se logra mediante el cálculo no solo de la base reguladora, sino también del porcentaje que se aplica sobre ella, aspectos que no estaban disponibles anteriormente. Además, para acceder a esta herramienta, disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, no es necesario contar con ningún mecanismo de identificación como certificado digital o Cl@ve. Por otro lado, BBVA Mi Jubilación destaca que también dispone de una calculadora de pensión pública propia.