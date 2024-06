Seguro de coche: ¿puede desgravarse en la declaración de la Renta?

La recta final para presentar la declaración de la Renta ya ha comenzado. El próximo 1 de julio se dará por finalizada la cita anual con la Agencia Tributaria. No obstante, todavía quedan algunos rezagados que todavía no han confeccionado ni presentado sus declaraciones del IRPF y Patrimonio este año. Son estos mismos contribuyentes los que se preguntan si podrán beneficiarse de alguna que otra deducción para pagar menos por su declaración. Entonces, ¿pueden estas personas desgravarse el seguro del coche?

La deducción por el seguro del coche existe, sin embargo, solo podrán aplicársela en la declaración de la Renta aquellos que trabajen por cuenta propia, es decir, que sean autónomos. No obstante, para que esta póliza sea deducible, será necesario justificarlo ante Hacienda. Y es que si un contribuyente quiere deducirse los gastos asociados al uso del automóvil, este tendrá que demostrar que se está utilizando para su actividad profesional, y no para fines privados, puesto que si el coche también se usa para la vida personal, el seguro no podrá ser deducible en la declaración de la Renta.

Hacienda solicita al trabajador autónomo que realice alguna de las siguientes actividades con su coche para que pueda considerarse parte de su "actividad profesional":



Para el transporte de mercancías .

. Para proporcionar servicios de transporte a clientes que le pagan al trabajador.

que le pagan al trabajador. Para dar clases pagadas de conducción o pilotaje .

. Para el traslado de trabajadores o vendedores.

Cantidad máxima que puede deducirse

"Si usas el coche para alguna de estas actividades,para tu trabajo", explican desde la plataforma digital para hacer la declaración de la Renta, TaxDown. Un informe con los detalles de los desplazamientos con el coche, una factura o un registro del kilometrajes pueden ser pruebas suficientes que demuestren que los viajes realizados son de trabajo.

El trabajador autónomo que tenga un coche que lo utilice exclusivamente para fines laborales podrá desgravarse el 100% del seguro de ese coche en la declaración de la Renta, independientemente de las coberturas contratadas. Esto también se aplica a los coches de renting y leasing.

Para desgravarse el seguro de coche por su uso en actividades profesionales se deberá rellenar la casilla 200 en el apartado de "Rendimiento de actividades económicas en estimación directa". No obstante, la plataforma digital señala que si la situación laboral del trabajador "requiere declarar los Rendimientos de actividades económicas en estimación objetiva, la deducción se aplicará automáticamente".