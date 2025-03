"Somos el mejor ejemplo de lo rentable que es invertir en educación de las niñas"

¿Cuál es el papel de UNICEF en el MWC?

UNICEF ha estado tradicionalmente muy comprometido con el sector privado y la tecnología. Es una organización que se financia voluntariamente con fondos de los gobiernos, el sector público, las instituciones financieras internacionales, el sector privado y los individuos. La relación con el sector privado no es ajena a UNICEF, es algo que se da de forma natural en la organización. Y va más allá de una relación transaccional o de “por favor, financie nuestro proyecto en este país”. Se trata de involucrar al sector privado para acelerar el cambio y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sector privado tiene un papel fundamental en el impacto en la vida de los niños, la familia, la comunidad, la sociedad, independientemente de la industria y el sector, tanto en el apoyo y los fondos para acelerar los programas como en el desarrollo puro a largo plazo.

Además, realizamos una verificación y diligencia debida muy exhaustiva. Si nos asociamos, queremos que esta asociación sea significativa, multisectorial, plurianual, a largo plazo, para hacer una diferencia en la creación de progreso para los niños. Así que necesitamos influir en el sector privado, pero también necesitamos usar la influencia del sector privado para generar un mayor impacto en los niños. Se trata de generar ingresos, financiación, y capitalizar los billones que hay ahí fuera para redirigirlos hacia programas y proyectos que marquen la diferencia para los niños. Pero también queremos influir en el sector privado para que se ponga lentes o gafas y tenga una visión sensible a los niños en sus cadenas de suministro, en sus cadenas de valor, en la forma en que su huella tiene un impacto.

En esta Agenda 2030, ¿el sector tecnológico está más centrado en la eficiencia energética?

En el Mobile World Congress hay caras nuevas, no solo tecnología pura, lo que significa que la industria tecnológica está mirando su impacto cuando se trata de beneficios sociales. El entorno actual es difícil para todos, pero creo que no podemos permitirnos no tener a la industria tecnológica, teniendo en cuenta los impactos directos o indirectos que puede tener en la vida y el sustento de los niños. Creo que no solo deberían hacerlo porque necesitan ser socialmente responsables. También deberían hacerlo porque tiene sentido empresarial atender las necesidades de los niños y sus familias en entornos humanitarios y de desarrollo.

Hemos desarrollado una herramienta que operará como un bien público para el sector, la tecnología, las empresas, las corporaciones, el sector privado en general. Se llama Child-Lens Investing Framework (CLIF) y fue mencionado por la revista Time como una de las mejores innovaciones de 2024. Es una herramienta que permitirá a la industria tecnológica y al sector privado comprobar cómo están haciendo las cosas en lo que respecta a los impactos en los niños y si están teniendo un impacto positivo, lo suficiente positivo. Queremos que la industria tecnológica pase de un enfoque de no hacer daño a un enfoque de hacer el bien. Aún más, que sea un agente de cambio para el beneficio de la sociedad. Sabemos que tienen un papel muy importante que desempeñar porque tienen la influencia, los recursos y el enfoque.

¿Los resultados de esta herramienta son públicos?

La herramienta acaba de ser desarrollada. La socializaremos con el sector privado y la industria tecnológica para aconsejarles que lo usen. Pero no somos un perro guardián. UNICEF no es un vigilante del sector privado, pero tiene un papel como custodio de los derechos de la infancia y la Convención sobre los Derechos del Niño para asegurarnos de que sabemos cómo equipar al sector privado y a la industria tecnológica para que realmente evalúen cómo les va en lo que respecta a los derechos y el bienestar de los niños con su trabajo y su huella.

En España, el 30 por ciento de los niños están bajo el umbral de la pobreza. ¿Tiene la tecnología el poder de cerrar la brecha? ¿O la realidad es que está aumentando la brecha entre los pobres y los ricos?

Sabemos que hay desigualdades masivas en todo el mundo, especialmente en los países de bajos y medianos ingresos. Existe la brecha digital, la pobreza multidimensional en algunos países donde se requieren intervenciones masivas. Hemos hecho mucho progreso en la lucha contra la mortalidad infantil menor de cinco años. Hemos tenido muchos éxitos de los que podemos estar orgullosos en todo el mundo. Pero hoy, la brecha digital es grande porque ralentiza la aceleración del aprendizaje. Tenemos una iniciativa importante con la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), llamada la Iniciativa Giga, que está respaldada por el gobierno español y el suizo. Junto con el sector privado, conectamos todas las escuelas a Internet. Primero necesitas mapear las escuelas. Nos hemos dado cuenta de que nadie sabe cuántas escuelas hay en el mundo, pero necesitamos mapear esas escuelas en tiempo real y luego negociar y discutir con los proveedores locales y los gobiernos cómo aumentar esa conectividad. No se trata solo de la conectividad, se trata de la calidad del aprendizaje, de los programas educativos. Esta es una pieza en la que UNICEF trabaja mucho. Creo que una de las intervenciones más importantes para combatir la pobreza multidimensional es el acceso a la educación para los niños, especialmente las niñas adolescentes. Debemos asegurarnos de que permanezcan en las escuelas porque, después de la pandemia, muchos abandonaron la escuela y no regresaron. Existe una nueva forma de pobreza que llamamos pobreza de aprendizaje. La industria tecnológica puede desempeñar un papel muy importante en cerrar la brecha. Necesitan estar equipados para comprender cómo pueden crear estos beneficios sociales minimizando el lado negativo y los efectos secundarios negativos de la tecnología en la salud mental de los niños. Todos estos parámetros son importantes para tenerlos en cuenta.

El mundo occidental se centra en seguir avanzando y desarrollando tecnologías más rápidas: 5G, 6G, 7G… ¿Debería centrar sus esfuerzos en desarrollar la banda ancha en otros tipos de países para cerrar esta brecha?

La equidad en torno al Internet de banda ancha es un tema fascinante. El Sur Global puede dar un salto adelante. También tienen PYME, tienen laboratorios de innovación, tienen juventud muy activa. Y estos son nativos digitales. Deben estar equipados. No deberíamos ralentizar la evolución, pero debemos asegurarnos de que las sociedades no se queden atrás. Y creo que aquí es donde la industria tecnológica tiene un papel muy importante que desempeñar en términos de la equidad de acceso a la conectividad para combatir la brecha digital. No creo que debamos disminuir la velocidad. Creo que deberíamos asegurarnos de que los países no se queden atrás y permitir que los países en desarrollo o los países de ingresos medios, puedan saltar y avanzar a la siguiente tecnología más rápido. No se trata solo de acceso, sino también de enseñanza y aprendizaje de habilidades digitales y la capacitación de los jóvenes en esos países para que puedan dar un salto adelante. Creo que necesitan invertir en la juventud. Esta es la próxima frontera. Sabemos que la población en África será el continente más joven del mundo y no podemos permitirnos no mirar lo que está sucediendo en África hoy. Queremos acelerar el progreso.

¿Por qué la tecnología está aumentando la brecha entre las niñas y los niños?

Uno de los problemas cuando se trata de niñas jóvenes y adolescentes es que los eventos que suceden a nuestro alrededor, ya sea la pandemia y luego la multitud de desastres naturales y también los conflictos armados en muchos países, las primeras en ser sacadas de la escuela son las niñas. Y luego está el matrimonio temprano. A veces las familias, debido a las limitaciones económicas en las que se encuentran, necesitan casar a las niñas muy temprano. Son niños casándose. Y luchamos contra el matrimonio precoz porque cuando esto sucede, ella deja la escuela. Y no hay forma de que vuelva. Casi nunca vemos a las chicas volver a la escuela. Es algo irreversible. Tenemos que luchar contra eso porque mantener a las niñas en la escuela las protege, les permite aprender, mejora sus medios de vida económicos cuando crecen. Es un ROI (retorno de la inversión) diez veces mayor en términos de los ingresos económicos que pueden generar si están educados. Lo que hemos visto son niños de 10 años, especialmente niñas, que son incapaces de la alfabetización y la numeración básicas. Esto es muy preocupante porque sabemos que si el cerebro no aprende ciertas cosas a una cierta edad, es irreversible. Así que nos enfrentamos a una pobreza de aprendizaje que afecta desproporcionadamente a las adolescentes, y esto es extremadamente preocupante para ellas.

¿Qué podemos hacer para revertir la situación?

Primero, mantener a las niñas en la escuela, ayudar a sus familias a afrontar la situación económica para que no las retiren de la escuela. Hay muchas intervenciones donde hemos visto un muy buen éxito. Por ejemplo, lo que llamamos programas de efectivo para ayudar a la familia a afrontar un desastre natural o un conflicto armado para que las niñas no sean retiradas de la escuela, no sean sometidas al matrimonio precoz, para que sigan aprendiendo, y luego puedan mejorar su vida, la vida de su familia, la vida de sus hijos, la vida de su sociedad. Sabemos que es un ciclo virtuoso cuando se invierte en una niña. Muchos de nosotros somos la prueba viviente de eso. Cuando miro nuestros propios perfiles y de dónde venimos ves que la educación es el mejor retorno de la inversión. Tenemos la obligación de seguir invirtiendo en las niñas, en los niños en general, niños y niñas, pero también asegurándonos de que ninguna industria esté fuera de línea o fuera de los límites para las niñas. Hemos visto a nuestras chicas jóvenes que vinieron aquí al Mobile World Congress de Líbano, de Ecuador…. Son expertas en tecnología. Lucharon contra las barreras que tuvieron, están apasionadas por ese trabajo y ahora tienen todo lo que se necesita. Solo necesitamos facilitarles y abrirles las puertas.

Son una organización sin fines de lucro y es multicultural pero, ¿cómo afrontan la nueva situación geopolítica? ¿Tiene miedo de que se imponga la política de acabar con la equidad, diversidad e inclusión y que eso afecte a sus propósitos?

UNICEF trabaja con todos los gobiernos y con todos los segmentos de la sociedad, ya sea el sector público, las instituciones financieras internacionales o el sector privado y las personas. Es normal que haya cambios de gobierno en todo el mundo y nos adaptamos. Hoy la prioridad más importante para nosotros es gestionar la situación en la que vemos en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos y Europa, donde la asistencia oficial para el desarrollo está siendo recortada. Y esto tendrá un impacto en la labor de salvamento que realiza UNICEF y otras agencias multilaterales y ONG. Esto es muy preocupante.

Al mismo tiempo, este es el momento para que otros países y el sector privado den un paso adelante de manera significativa. En el ciclo de vida de un niño, necesitamos pensar a largo plazo. No podemos simplemente depender de una situación geopolítica. Necesitamos invertir ahora por el futuro de los niños. Creo firmemente en la solidaridad intergeneracional y en que debemos asegurarnos de que la juventud de hoy esté preparada, porque serán los líderes del mañana. Así que habrá cambios en el panorama, las prioridades cambiarán. Seguimos siendo firmes custodios de los derechos del niño y la Convención sobre los Derechos del Niño y aseguramos poder entregar de manera eficiente nuestro trabajo humanitario en muchas áreas olvidadas del mundo que no llegan a los titulares como Sudán o en la República Democrática del Congo. Necesitamos luchar contra las emergencias humanitarias que son más largas y prolongadas y los desafíos que nos están haciendo retroceder cuando se trata de lograr los ODS, especialmente con la combinación de la pandemia, la guerra en Ucrania, lo que sucedió en Medio Oriente, y actualmente el panorama de financiación que nos rodea. Necesitamos encontrar los aspectos positivos y seguir innovando y tratando de aprovechar el poder. del sector privado y la intersección de lo privado y lo público. Creo que no hemos aprovechado esto al máximo. Y habrá vías para más cuando se trata de niños. No creo que podamos permitirnos el lujo de ser pesimistas, de verdad. Tenemos que mantenernos motivados por los niños. Y sin importar el paisaje que nos rodea, hay que colocar al niño en el centro de cualquier situación.

Si tuviera que elegir un solo objetivo a lograr en este Mobile World Congress para UNICEF, ¿cuál sería?

Que la industria tecnológica y la industria móvil, cuando están haciendo sus acuerdos y negociando sus tratos, que en el fondo de su mente tengan a un niño para decir: "¿cómo impactará eso a ese niño hoy y en el futuro?”. Hay que pensar en el interés del niño, situarlo en el centro de todo lo que diseñan y desde la fase de diseño, no como una idea tardía sobre las desventajas de una tecnología.