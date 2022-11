Pascual Innoventures invierte en dos startups para desarrollar la leche del futuro

Pascual Innoventures, nacida en 2021 para impulsar la alimentación del futuro, en tan sólo un año de rodaje ya ha realizado su primera gran inversión de capital en una clara apuesta por la innovación y cumpliendo con su compromiso de desarrollar la leche del futuro. Concretamente, ha invertido cerca de un millón de euros en De Novo Dairy y Zero Cow Factory, dos de las cuatro startups que formaron parte de Mylkcubator, la primera incubadora del mundo especializada en el desarrollo de proyectos de innovación para el sector lácteo, puesta en marcha por Pascual Innoventures y su socio Eatable Adventures.

De Novo Dairy y Zero Cow Factory, altamente innovadoras, están especializadas en el desarrollo de tecnologías de agricultura celular y fermentación de precisión, un segmento que está actualmente ganando peso en el sector lácteo. Estas tecnologías, capaces de producir directamente nutrientes e ingredientes para la industria láctea a través de microorganismos, se suman y complementan a la industria tradicional, ayudando a los actores del sector a caminar hacia modelos de producción mixtos cada vez más sostenibles, eficientes y saludables que garanticen la seguridad alimentaria para todos.

“Desde el pasado martes somos ya 8.000 millones de personas en el planeta. En 2050 necesitaremos una planeta y medio para dar de comer a todos si mantuviéramos la dieta actual. Aquí la industria juega un papel fundamental en el futuro de la alimentación”, señaló Gabriel Torres, director de Pascual Innoventures, durante la presentación hoy de De Novo Dairy y Zero Cow Factory.

De Novo Dairy, con sede en Sudáfrica, se centra en el desarrollo de tecnologías de fermentación de precisión para la creación de proteínas alternativas (Lactoferrina) que sean capaces de reproducir los mismos perfiles nutricionales y experiencias sensoriales que sus análogas lácteas. Por su parte, Zero Cow Factory, de origen indio, busca complementar a la industria láctea tradicional produciendo la primera leche y productos lácteos utilizando bioingeniería y fermentación microbiana. Mediante estas inversiones, señaló Gabriel Torres, “pretendemos afianzar acuerdos de colaboración para lanzar nuevos productos de novedosa y ampliada funcionalidad; los cuales mejoren la calidad de vida de nuestros consumidores y nos permita entrar en nuevos mercados. Junto a De Novo Dairy, vamos a explorar la producción de Lactoferrina, una proteína de alto valor, esencial en el desarrollo de bebés y fortalecedora del sistema inmune. De la mano de Zero Cow, trabajaremos en la síntesis de la Caseína, proteína láctea que es vital para conseguir un buen sabor y textura en quesos o yogures de origen no animal”.

La visión temprana y la capacidad para identificar el potencial del ecosistema emprendedor en materia de lácteos alternativos fue lo que impulsó a Pascual Innoventures a la creación de Mylkcubator hace poco más de 1 año. Los cultivos celulares y las técnicas de fermentación de precisión empiezan a demostrar su viabilidad industrial, como deja patente el crecimiento de la inversión en este sector (en la actualidad se identifican más de 200 inversores) y la aparición de nuevas startups que utilizan estas tecnologías como base, cuyo valor total de negocio supera ya los 5.316 millones de dólares, según datos de Dealroom.

En definitiva, se trata de un sector cuyo ecosistema está evolucionando muy rápido y generando una importante tracción inversionista, tanto a nivel global como local. Así lo avalan las cifras, y es que la inversión en alternativas lácteas se triplicó en 2021, respecto al año anterior, pasando de 194 millones de dólares a 605 millones de dólares.

II edición de Mylkcubator: dando respuesta a los retos globales de hoy y de mañana

Hoy más que nunca, el contexto socioeconómico global actual pone de manifiesto los retos presentes y futuros que la industria agroalimentaria va a tener que afrontar. Entre ellos, ser capaces de desarrollar y aplicar modelos sostenibles y eficientes de producción de alimentos que permitan alimentar a una población mundial que ya sólo en este mes de noviembre ha alcanzado los 8.000 millones de personas. Para ello, el impulso, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías complementarias a la industria tradicional va a desempeñar un papel fundamental. Ante este contexto, Pascual Innoventures y Eatable Adventures, conscientes de la necesidad de actuar, han puesto en marcha Mylkcubator 2.0, la segunda edición de este programa pionero a nivel mundial.

“En Pascual Innoventures estamos convencidos de que sólo a través de la innovación y de la apuesta por tecnologías alimentarias disruptivas vamos a ser capaces de afrontar los retos actuales que tiene, no sólo el sector agroalimentario, sino el conjunto socioeconómico global. Gracias a iniciativas como Mylkcubator, vamos a ser capaces de evolucionar hacia un sistema de producción mixto eficiente y sostenible que mejore la vida de las personas, los animales y el planeta”, afirma Gabriel Torres.

Por su parte, Itziar Ortega, VP of Global Operations de Eatable Adventures, apuntó que “la colaboración de actores tan relevantes y comprometidos como Eatable Adventures y Pascual Innoventures nos ha permitido ser pioneros e ir un paso por delante. Estamos seguros de que en los próximos años estas tecnologías se irán consolidando y que, sin duda, España seguirá marcando hitos históricos, entre otras cosas, gracias a la innovación de programas únicos en el mundo como Mylkcubator, que impulsan el ecosistema de innovación a escala mundial”.