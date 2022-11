Las mujeres se abren paso en el ecosistema de las startups

La incorporación de la mujer al ecosistema emprendedor sigue siendo una asignatura pendiente, con un porcentaje del 20% que apenas se ha movido en los últimos ocho años, según el informe de emprendimiento de EY de 2021. El «Índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard 2021», que analiza el progreso de las emprendedoras en 65 economías, arroja otro dato: la tasa de emprendimiento femenino (4,8%) es inferior a la de los hombres (5,6%). En 2021, según IDC European Women in VC, las startups fundadas por mujeres recaudaron solo el 1,8% de la inversión en Europa. Un dato más que demuestra la brecha de género que existe en el emprendimiento.

La comunidad de mujeres emprendedoras WStartup Community busca dar visibilidad a aquellas que lideran proyectos disruptivos. Un año más, y ya son siete, hizo entrega de sus premios UUPRIZE 2022 a las startups más innovadoras lideradas por mujeres y cuyos proyectos tienen impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las hermanas Idoia e Izaskun Azaldegui, de Minervart, recibieron el premio ODS 5, Igualdad de género. «En Minervart somos dos emprendedoras en el metaverso de Uttopion. Desarrollamos actividades lideradas por mujeres en el ámbito del arte con exposiciones de NFTs, escultura, fotografía, moda, joyería, conciertos, presentaciones de libros y conferencias, tanto de empresa como en el ámbito STEAM. Nuestro objetivo es despertar vocaciones artísticas y técnicas de las adolescentes», explica Idoia, que aporta un dato: «Aunque un 70% de los estudiantes de Bellas Artes son mujeres, suelen tener un menor acceso a los recursos de creación y producción y están infrarrepresentadas en los puestos de dirección».

Gisela Ortiz, cofundadora y CEO de BiotaPass, recogió el premio «Startup referente en Sostenibilidad». BiotaPass es una compañía Climate Tech cuya misión es acelerar la protección de los bosques y la biodiversidad, democratizar el acceso a la economía verde, y escalar los mercados de carbono. Con la tecnología más avanzada, satélites de la NASA, inteligencia artificial predictiva, softwares especializados, tecnología blockchain y calculadora smart, esta startup fundada por Alejandro González y Sebastián Torres, acompaña a empresas, organizaciones e instituciones gubernamentales a compensar su huella de carbono.

María Rojo es otro ejemplo de emprendimiento femenino. Fundó Entehec, una empresa DeepTech que dentro del mundo de la ciberseguridad se centra en la cibervigilancia, inteligencia y evaluación de riesgos. Su plataforma Kartos consta de un ejército de robots de desarrollo propio que, utilizando técnicas de inteligencia artificial y machine learning, rastrean la información que pueda suponer un riesgo para las empresas. María Rojo recibió el premio UU Emprendedora revelación. «Pensé en Enthec tras pasar por los departamentos de ciber de varias de las grandes empresas españolas de diferentes sectores, en las que me di cuenta de que daba igual lo que hiciéramos y lo que invirtiéramos. Seguían entrando ataques exitosos», explica María Rojo.

Con el objetivo de inculcar la ciencia a los más pequeños, Oriana Circelli creó WowPlay. «Es una suscripción a través de la cual niños de toda España reciben en casa cada mes un kit con todo lo necesario para llevar a cabo un proyecto STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas)», explica. Por ello que recibió el premio UU ODS 4, Educación.

WStartup Community entregó también el pemio UU ODS 3 Bienestar, Salud & Foodtech, a Ana Medina García, de Genengine SL (España). Esta startup ayuda a los profesionales sanitarios en la toma de decisiones frente a enfermedades de base genética, facilitando diagnósticos y abordajes terapéuticos complejos.

Premio UU ODS 7 Intraemprendimiento, entregado a Therese Jamaa, Vicepresidenta de Huawei España.

Premio UU ODS 17 Liderazgo Innovador, entregado a Min Chen, de Wisy (Silicon Valley). WeXchange tiene como objetivo liberar el potencial de crecimiento de las mujeres STEMprenuers en América Latina y el Caribe.

Teresa Alarcos, fundadora y presidenta de WStartup Community, explica que estos premios dan fe de que las mujeres están presentes en muchas de las industrias de nuestro país. «Ocurre, además, que hemos llegado más tarde a estos espacios, donde muchas mujeres quieren desarrollar la carrera pero no conocen los caminos para hacerlo. Es interesante ver referentes que inspiren y que motiven a otras mujeres a probar, quienes quizá no se hayan planteado emprender, o se hayan planteado pero no saben cómo hacerlo y al ver a estas mujeres referentes se lancen y se arriesguen a hacerlo”.