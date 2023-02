El 49% de los españoles entiende el metaverso, pero no sabe cómo aplicarlo

Si le preguntamos a los españoles qué es el metaverso, prácticamente la mitad nos dirán que entienden qué es (49%) aunque no tengan ni idea de cómo podrían aplicarlo a sus trabajos o su vida personal. La otra mitad se divide a partes iguales entre los que aseguran que es un concepto que les cuesta entender pero al que sí le ven sus aplicaciones y los que no solo lo entienden, sino que saben cómo aplicarlo.

Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del I Observatorio Metaverso y Empresa España 2023 de ISDI, la escuela de negocio digital que ha preguntado a sus alumnos, ex alumnos y profesores sobre esta tecnología.

Aplicación real

Este informe también muestra una división prácticamente paritaria a la hora de debatir si el metaverso se está planteando o no en las empresas como vía de inversión y desarrollo.

El 32% de los encuestados aseguran que no se ha tratado el tema en sus empresas, pero creen que en el futuro sí se hará. Mientras, para un 27%, aunque se ha discutido el Metaveso, lo ven como algo aún demasiado lejano. Aunque un 17% señala que no solo no se ha planteado, sino que es algo que está fiera del alcance de sus organizaciones, casi una quinta parte de los encuestados (24%) confirma que no solo el Metaverso se ha puesto encima de la mesa, sino que se están tomando acciones respecto a ellas.

Eso sí, de ese 24% solo un 4% aseguran estar ya desarrollando proyectos relacionados con el metaverso, mientras que un 23% está aún en fase de investigación de sus posibilidades.

Áreas de impacto

¿En qué aspectos del negocio creen los profesionales españoles que puede tener más aplicación el metaverso? Pues tanto en Innovación como en servicio al cliente, ya que un 45 y 44% de los encuestados eligen estas áreas, respectivamente.

Eso sí, en cuanto a las ventajas que puede suponer para un empresa ser pionera y apostar, hoy por hoy, por estas tecnologías, la imagen de marca es, a todas luces, la principal consecuencia, según el 72,3% de los encuestados. La interacción entre colaboradores y la conexión con los clientes son, con un 48,4% en ambos casos, las ventajas más veces reconocidas por los encuestados.

Perfil del encuestado

Aunque ISDI no ha facilitado el número total de encuestas realizadas, asegura que el 62,3% de las personas que han contestado son hombres y un 37,7% mujeres. En cuanto al rango de edad, la mitad están entre los 41 y los 50 años (teniendo un claro perfil de directivo o manager) y el 23,4% entre 30 y 40 años.