Pallete reclama «nuevas reglas» para la Telefónica del siglo XXI

La junta de accionistas de Telefónica se ha ganado el título de histórica tras registrar dos hitos: el fin de los bonus a los consejeros ejecutivos y el respaldo unánime a José María Álvarez-Pallete, presidente de la compañía. Entre los puntos aprobados destacó la nueva política de remuneración de los consejeros desde 2024 hasta 2026, que pasa por eliminar la posibilidad de conceder remuneraciones extraordinarias a los consejeros ejecutivos y que fue aprobada con el 92,65% de los votos a favor. Esta nueva política de remuneraciones incluirá además una reducción del importe máximo variable a corto plazo. También obtuvo el visto bueno el dividendo de 0,30 euros a cuenta del ejercicio de 2022.

Durante su turno de respuesta a los accionistas, el presidente de Telefónica remarcó que el sector europeo de las telecomunicaciones ha sido uno de los más castigados en Bolsa durante los siete últimos años por la excesiva regulación, una competencia artificial y el despliegue de nuevas redes que ha afectado tanto los ingresos como la generación de caja. Asimismo, el directivo explicó que la situación del sector telco «no es sostenible», ya que el retorno de la inversión está por debajo del coste de capital, lo que dificulta el despliegue de la red de última generación.

Pese a ello, Álvarez-Pallete destacó el éxito en la aplicación del plan estratégico lanzado en 2019 y la retomada fortaleza del sector con la apertura de debates como la necesidad de consolidación en Europa y la contribución justa de los gigantes tecnológicos a la financiación de la red de telecomunicaciones. El directivo también subrayó que la empresa seguirá creciendo en ingresos en sus mercados clave y apuntó a que estabilizará su resultado operativo antes de amortizaciones (Oibda) en España a partir de la segunda mitad del año.

En datos, en los últimos siete años Telefónica ha repartido 17.300 millones de euros en retribuir a los accionistas y el patrimonio neto ha aumentado en 9.300 millones. La rebaja de la deuda neta en más de 23.000 millones y las inversiones en los últimos años, que ascienden a 55.000 millones de euros, son otros de los aspectos que destacó Pallete, además de la construcción de cuatro millones de kilómetros de fibra y 115.000 estaciones base de 4G y 5G. Asimismo, la firma ha culminado su transformación en una empresa de conectividad y servicios digitales, ya que estos ingresos han pasado de pesar un 46% en el balance en 2015 al 73% actual.

Según defendió Pallete, «hemos cumplido a pesar de la llegada de muchos cisnes negros. Hemos cumplido porque Telefónica siempre cumple. No ha sido fácil, pero lo hemos hecho». Además, ha vuelto a reclamar un cambio en la regulación que sufre la compañía, pensada para «un ex monopolio de cobre. No se puede regular con las reglas de un mundo que ya no existe», recalcó. En este campo, también recordó la necesidad de una contribución justa por parte de las grandes tecnológicas para el mantenimiento de las redes.

Por su parte, el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, destacó que tras la subida de precios de España, el número de bajas se está manteniendo en términos «históricamente bajos».