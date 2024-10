Tengo un piso de protección oficial: ¿pueden quitármelo?

Las viviendas de protección oficial (VPO) son inmuebles promovidos por la Administración Pública que se ponen a disposición de aquellos colectivos más vulnerables, con pocos recursos económicos o necesidades especiales con el objetivo de facilitarles el acceso a una casa a precios asequibles.

Las comunidades autónomas establecen diferentes requisitos para poder acceder a este tipo de viviendas. El solicitante deberá ser mayor de edad o bien estar emancipado; no disponer de una vivienda en propiedad –en el caso de que tenerla debe ser inadecuada: en ruinas, no accesibles para personas con movilidad reducida...–; la VPO debe ser su residencia habitual y permanente; debe residir o estar empadronado en la comunidad autónoma o la localidad en la que se quiere acceder a esta vivienda; y no podrá superar el límite de ingresos –varía en función del número de miembros de la unidad de convivencia–.

No obstante, al igual que las autonomías conceden estas viviendas, también pueden quitárselas a sus dueños o incluso imponerles multas por cometer infracciones. El Régimen Sancionador en VPO de la Comunidad de Madrid establece cuáles son las infracciones que podrían llevar a la pérdida de la vivienda de protección oficial o al pago de multas: