Trabajar en La Latina por 5 euros la hora: "La primera es de inducción, se paga a partir de la segunda"

Encontrar personal es una de las principales dificultades a las que se enfrenta el sector de la hostelería desde hace años. Y es que, aunque este cerró el ejercicio con más de 1,8 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social de media –un 3,7% más respecto a 2023–, estos siguen siendo insuficientes para cubrir las miles y miles de vacantes que existen, lo que lastra el crecimiento del sector.

No obstante, a pesar de que la hostelería esté sufriendo esta problemática, el modus operandi de los empresarios no ayuda a mejorar la situación. Jornadas interminables, horas extra semanales, salarios bajos u ofertas de empleo con condiciones que dejan mucho que desear son algunas de las características comunes que ofrecen muchas de las ofertas de empleo en hostelería que se publican. Por tanto, SoyCamarero, la cuenta de X (antes Twitter), ha denunciado una vez más una oferta de trabajo en este sector.

La oferta en cuestión ofrece un trabajo de extra en el barrio de La Latina (Madrid), por tanto, al no ser fijo, se irán solicitando horas de trabajo semanalmente según "la demanda y desempeño", explica el empleador. El salario es de 5 euros la hora, aunque asegura que la primera es de "inducción", por lo que no se paga, sino que el trabajador empezará a cobrar a partir de la segunda.

Esta cifra se sitúa muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que este año está en los 1.184 euros brutos al mes, es decir, 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado 11 de febrero una subida del 4,41%. En este sentido, los que trabajen por horas percibirán, al menos, 9,26 euros por cada hora, por lo que el salario que ofrece este hostelero es ilegal.

Ante esta oferta, la trabajadora le preguntó que si era una broma y que iba a denunciar esta oferta de trabajo: "Menuda estafadora. Debería de darle vergüenza", contestó.

El descontento también fue generalizado entre los usuarios de X, los cuáles criticaron duramente la oferta de empleo en el barrio madrileño: "Extras a 5 euros la hora. Se pagan cerca del triple de esto en restaurantes"; "La preparación y formación específica para el trabajo se denomina "induction" y, claro que se debe pagar pero algunos piratas piensan que no les corresponde"; "Horas extras donde la primera no se paga y las siguientes son a 5 euros… épico!"; "Este tipo de empresarios empobrecen el país"; "Luego llorando que no encuentran camareros", etc.