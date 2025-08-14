El camping conquista España: la demanda de sus productos se dispara un 215%

Viajar en verano es, para la mayoría, un plan innegociable. Da igual que sea playa, montaña o una escapada rural, pues desconectar de la rutina, cambiar de paisaje y vivir nuevas experiencias sigue siendo una prioridad cuando llega el calor. Aunque todos coinciden en que salir de casa en plena temporada estival es una necesidad, este verano está marcando un antes y un después en la manera de viajar en España.

El camping y el turismo rural han escalado hasta convertirse en la segunda opción vacacional más elegida, solo por detrás del turismo de playa. Así lo revela una encuesta realizada por idealo.es a más de 2.000 compradores online en España.

Los datos muestran que un 24,4% de los encuestados ya prefiere pasar sus vacaciones en la montaña, en campings o caravanas, frente al 39,7% que aún opta por la playa.

El comparador de precios asegura que el crecimiento del camping es "significativo" y marca "una clara evolución en las preferencias de viaje". En este sentido, la demanda de productos vinculados al camping y al turismo de montaña se ha disparado un 215% respecto a 2024, consolidando esta tendencia en auge.

La playa sigue siendo el destino favorito

El 39,7% de los españoles sigue optando por la playa, mientras que el 24,4% elige el camping y la montaña como principal destino. Tras ambos destinos se posicionan las escapadas urbanas y los retiros de meditación y bienestar, ya que el 20,2% y el 11,5% de los españoles, respectivamente, se decanta por estas alternativas. Solo un 4,2% no disfrutará de vacaciones este verano.

La clave del éxito del camping se apoya en dos pilares claros: precio y libertad. Mientras el coste del alojamiento tradicional sigue al alza, el turismo rural ofrece experiencias más asequibles y cercanas a la naturaleza.

Según el último Barómetro del Sector Hotelero de STR y Cushman & Wakefield, el precio medio por noche de hotel en España ha subido un 6,5%, alcanzando los 158,2 euros. En destinos de lujo como Marbella, el coste por noche aumenta considerablemente y supera los 312 euros de media y los 195 euros en Barcelona.

En contraste, los precios del camping son mucho más accesibles. Las personas que se decanten por el turismo rural pueden encontrar parcelas para tiendas de campaña desde 25 euros por noche o para caravanas o autocaravanas con un coste de entre 30 y 40 euros.

Asimismo, el equipamiento de camping (tiendas, sillas, cocinas portátiles, etc.) ha bajado un 10% de media en comparación con 2024.

Vacaciones de bienestar y desconexión

El auge del camping no solo se debe a cuestiones económicas, sino también a una búsqueda de bienestar y desconexión. Un 11,5% de los encuestados afirma que este año elegirá un retiro de meditación o mindfulness para sus vacaciones, experiencias que cada vez se combinan más con el camping tradicional.

Muchos establecimientos ofrecen ya actividades de bienestar como yoga al aire libre, baños de bosque o talleres de cocina saludable, todo en entornos naturales únicos.

Destinos top de camping en España en 2025

España ofrece múltiples posibilidades para los amantes del camping, con parques naturales, reservas protegidas y espacios rurales perfectamente acondicionados para todos los gustos:

Pirineos (Huesca, Lérida, Navarra): rutas de montaña y paisajes imponentes.

(Huesca, Lérida, Navarra): rutas de montaña y paisajes imponentes. Picos de Europa (Asturias, Cantabria, León): para amantes del aire puro y la montaña.

(Asturias, Cantabria, León): para amantes del aire puro y la montaña. Sistema Central (Sierra de Gredos, Guadarrama): escapada a la montaña cerca de Madrid.

(Sierra de Gredos, Guadarrama): escapada a la montaña cerca de Madrid. La Garrotxa y Montseny (Cataluña): bosques volcánicos y campings ecológicos.

(Cataluña): bosques volcánicos y campings ecológicos. Sierra de Cazorla y Sierra Nevada (Andalucía): mezcla de montaña, cultura y gastronomía.

"Todos ellos ofrecen infraestructuras modernas, opciones para caravanas, bungalows y parcelas tradicionales, y una amplia variedad de actividades para familias, parejas o viajeros solitarios", concluye el comparador.