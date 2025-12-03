Turismo: un salvavidas de 118.612 millones para España frente al gasto en pensiones, defensa...

Los turistas internacionales han dejado en España un total de 118.612 millones de euros hasta octubre, lo que representan un aumento del 7% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos anunciados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra récord refleja no solo un volumen descomunal del gasto, sino una fuente clave de ingresos para la economía española que supera con creces partidas vitales del gasto público.

Por ejemplo, los recursos aportados por el turismo esos diez meses ya duplican aproximadamente el presupuesto previsto por el Estado para gasto militar en 2026, cuando se aspira a alcanzar el 2% del gasto en Defensa.

El alza en los ingresos turísticos se apoya además en un fuerte incremento del gasto medio por visitante. En octubre, los 9,2 millones de turistas internacionales gastaron 12.785 millones de euros -un 7,4 % más que en octubre de 2024-, lo que sitúa el gasto medio por turista en unos 1.383 euros, un 4,2% más que hace un año.

Ese dato revela una tendencia clara: España no solo atrae más visitantes, sino que logra que cada turista gaste más, lo que fortalece sectores como la hostelería, el comercio o el transporte, dinamizando el empleo y la recaudación fiscal.

Además, esa "factura turística" aporta a las arcas del país un colchón de recursos difícil de sustituir por otras vías, y lo hace con un impacto directo e inmediato en regiones como Cataluña, Baleares y Canarias, las que concentran mayor gasto acumulado.

Si comparamos los ingresos turísticos con el desembolso mayor para las arcas del Estado, el pago de las pensiones, solo la nómina de noviembre ha ascendido a 13.720 millones de euros. Junto con la nómina habitual, este mes también se abona la paga extraordinaria, por un importe de 13.399,7 millones de euros. En total, 27.120 millones en un solo mes. De esta forma, el gasto total para el año rondará los 200.000 millones de euros.

El número de turistas internacionales que llegaron a España en los primeros diez meses de 2025 supera los 85,6 millones, récord también, con un crecimiento del 3,5% en relación al mismo periodo del año anterior. datos, como viene sucediendo a lo largo del año, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

En los diez primeros meses de 2025, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,9% del total) y un aumento del 3,6% en octubre, seguido de Alemania (11,8%), que disminuyó su gasto un -3,3% en el décimo mes, y Francia (8,8%), que lo aumentó un 9,5%.

En el capítulo de gasto destaca en octubre el conjunto de países de "resto del mundo", cuyo desembolso crece un 11,5% en tasa interanual.

Cataluña (18,5% del total), Baleares (17,3%) y Canarias (16,8%) acumularon la mayor parte del gasto.

En cuanto a visitantes, los principales países emisores hasta el mes de octubre fueron Reino Unido (con 17,1 millones y un aumento del 3,9% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 11 millones y una ligera bajada del 0,1%), y Alemania (con más de 10,7 millones y un 0,8% más).

En el acumulado del año, los principales destinos son Cataluña (17,7 millones de turistas y variación positiva del 1% respecto al mismo periodo del año anterior); Baleares (15,2 millones y un 2,5% más) y Andalucía (12,9 millones, un 6,9% más).

El incremento del gasto de los turistas internacionales fue 7,4 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Los más de 12.700 millones que generaron los 9,2 millones de turistas internacionales (un 3,2% más) revelan que el gasto medio diario de los visitantes creció un 5,5% en tasa interanual, situándose en 201 euros. Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,6 millones y un aumento anual del 1,6%.