Uber lanza descuentos para viajar con sus coches eléctricos al aeropuerto de Madrid-Barajas y se compromete a que los viajes de repartidores sean libres de emisiones en 2040

Uber ha celebrado hoy en Londres su primer evento global de sostenibilidad, Go Get Zero. En el acto, que ha contado con la presencia del CEO Dara Khosrowshahi y otras personalidades destacadas de la sostenibilidad y el transporte, se han presentado todas las novedades de la compañía en materia de sostenibilidad tanto para el área de movilidad como para su negocio de delivery, entre las que destacan el uso de motos eléctricas para conseguir que el 100% de los viajes de los repartidores sean libres de emisiones en 2040, un descuento del 10% por desplazarse al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con vehículos eléctricos de Uber y la implantación de los envases reutilizables en sus repartos.

Noticias relacionadas Uber se lanza a por nuevos nichos con viajes para adolescentes sin acompañante y reservas por llamada para gente mayor

Viajes de "riders" libres de emisiones

Con más de 890.000 restaurantes colaboradores en más de 30 países, además de millones de repartidores y conductores, Uber ha extendido su compromiso global con la sostenibilidad al negocio de delivery, según el cual se compromete a que la totalidad de los viajes de repartidores sean 100% libres de emisiones en todas las ciudades principales de Europa y Reino Unido para 2030 y en todos los mercados para 2040.

Para lograrlo, Uber expandirá sus acuerdos estratégicos de colaboración en micromovilidad en las principales ciudades europeas y en todo el mundo para ayudar a millones de repartidores a realizar la transición a bicicletas y vehículos eléctricos o sin emisiones. Entre ellos se encuentra Cooltra, que tiene previsto ofrecer en España y Portugal condiciones favorables para que los mensajeros accedan a ciclomotores y bicicletas eléctricas, tanto para alquiler como para compra. Los descuentos serán financiados al 100% por Cooltra.

Acceso prioritario y descuentos por viajar al aeropuerto con Uber Green

Con respecto a sus servicios de movilidad, Uber ya anunció en 2020 su compromiso SPARK! de convertirse en una plataforma de movilidad libre de emisiones a nivel global en 2040, fijando la primera meta en lograr que el 50% de los kilómetros recorridos en siete capitales europeas (Madrid, Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Lisboa, Londres y París) sea con vehículos eléctricos sin emisiones. Como parte de estos objetivos, en España ha firmado ya acuerdos con Nissan, Santander, Wallbox o y en enero de 2022 lanzó en Madrid Uber Green, un servicio proporcionado por vehículos 100% eléctricos.

Como siguiente paso para lograr estos objetivos, Uber anuncia hoy que, en colaboración con Aena, que promueve la movilidad sostenible desde y hacia sus aeropuertos, activará en el punto de recogida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas una cola virtual de acceso prioritario para vehículos eléctricos Uber Green. Además, pondrá en marcha un descuento del 10% para los usuarios que deseen hacer uso de este servicio en sus viajes al aeropuerto.

Envases reutilizables

Con respecto al uso de envases sostenibles, reciclables o reutilizables, Uber Eats se compromete al uso de los mismos en el 80% de los mercados de EE UU, Reino Unido y APAC para 2025 y en el 100% a nivel mundial en 2030. Logrará estos objetivos por medio de acuerdos estratégicos e iniciativas con partners como Cooltra, Visa o Bunzl, y trabajará con ONGs locales y WWF para informarles del progreso de este compromiso.

Bunzl, compañía líder en envases ecológicos, se convierte en el nuevo partner de UberEats en España y Alemania. Por su parte, Uber Eats y VISA activarán el programa de subvenciones para pymes de restauración Grants for Growth en en Madrid, Londres, París, Nueva York y Los Ángeles para disponer de 10.000$ en subvenciones o códigos de descuento para trabajar con partners de envases ecológicos de Uber en esas ciudades, alcanzando una inversión total de 1 millón de dólares. La solicitud podrá realizarse a partir de hoy, 8 de junio y se seleccionarán 20 restaurantes en cada ciudad, Bunzl en el caso de España. La selección de los restaurantes elegidos se realizará por Enterprise Nation (Europa) y Hello Alice (EEUU). Uber Eats, además, destacará a los restaurantes que usen envases sostenibles con un distintivo.