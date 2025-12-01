La rapidez de Airbus para solucionar el problema de sus 6.000 A320neo no le libra de un desplome en bolsa del 8,5%

La velocidad con la que Airbus ha puesto remedio al problema detectado en 6.000 de los A320neo que ahora mismo hay en servicio, la mitad de su flota, no le ha servido para librarse el castigo de los inversores. Las acciones del consorcio aeronáutico europeo se dejaban al filo de las 13.00 horas un 8,5% y bajaban hasta los 187,30 euros.

El pasado viernes, Airbus informó de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 reveló que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo y que el problema afectaba a un número importante de esta flota, que luego se reveló era la mitad de la misma ahora en operación.

Tras la detección del problema, Airbus se puso en contacto con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomaran medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de "software" y/o "hardware" disponible y garantizar la seguridad de la flota. Esta AOT se reflejó en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA).

Airbus admitió que era consciente de que estas recomendaciones van a provocar "trastornos operativos" a los pasajeros y pidió disculpas por las molestias causadas.

Hoy, la compañía ha asegurado que la gran mayoría de los 6.000 aviones afectados por la incidencia han recibido ya las modificaciones necesarias para operar con total seguridad. Concretamente, la compañía ha procedido a actualizar el software del programa L104 de los ELAC, el "cerebro" del avión.

La compañía ha añadido que, en este momento, trabaja para solucionar el problema en menos de un centenar de unidades que siguen afectadas para que puedan volver a estar operativas.