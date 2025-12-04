Un informe de Airbus implica a la compañía sevillana Sofitec Aero en la fabricación de los paneles defectuosos del A320

El problema detectado por Airbus en los paneles del fuselaje de algunos de los aviones de la familia A320 que tiene en producción tendría su origen en España. Y más concretamente, en Andalucía. Según han reportado tanto el diario económico "The Wall Street Journal" como la agencia de noticias Reuters, Airbus ha asegurado en una presentación mostrada a las aerolíneas que las piezas afectadas tienen un espesor incorrecto tras un proceso de estiramiento y fresado realizado por la empresa sevillana Sofitec Aero.

Sofitec es una compañía que desarrolla soluciones integrales de fabricación, aeroestructuras y reparación en materiales compuestos y metálicos para la industria aeroespacial internacional. Entre sus clientes, además de Airbus, están Embraer y Bombardier.

La compañía sevillana, que tiene sus dependencias en el Parque Industrial y Logístico de Carmona, declinó ayer hacer comentarios.

Los problemas con estos paneles en el que es su modelo de avión más vendido llevaron ayer a Airbus a anunciar un recorte en su objetivo de entregas para este año, que ha rebajado de 820 a 790, si bien la compañía mantiene sus previsiones financieras.

Airbus A320 A. Cruz La Razón

La referida presentación asegura que el número total de aviones que necesitaron inspecciones por los problemas de calidad descubiertos recientemente en los paneles de metal de su parte delantera fue de 628, incluidos 168 que ya estaban en servicio. La cifra incluye 245 unidades en líneas de montaje, según la presentación, de las cuales, según fuentes del sector citadas por Reuters, se prevé la entrega de unas 100 este año. Otras 215 se encuentran en una fase inicial de producción denominada Ensamblaje de Componentes Principales.

El consorcio aeronáutico europeo ha descubierto también que algunos paneles de la parte trasera y otras partes del avión tienen problemas de espesor similares, aunque ninguno de ellos se encuentra en los aviones ahora en servicio, aclara la presentación.

Ante esta situación, Airbus ha encargado inspeccionar cientos de unidades por si tuvieran el defecto.

Modelo vital para la compañía

Los problemas en la familia A320 suponen un serio contratiempo para Airbus dado que constituye la columna vertebral de su negocio de aviones comerciales. El pasado año, el consorcio entregó 602 aeronaves de la A320 Family de un total de 766 aviones comerciales que despachó. Es decir, que el 79% de su negocio de aviación comercial, que facturó 50.660 millones de euros, dependió de este modelo.

En cuanto a los pedidos, Airbus recibió encargos en firme para fabricar 826 aviones, de los que 615 eran de la familia A320.

El modelo se ha convertido en tal éxito para la compañía que el año pasado desbancó al rival con el que compite, el Boeing 737, como el avión con más entregas. Desde su creación hasta abril de 2025, el A320 acumulaba un total de 19.233 órdenes, de las que 11.127 correspondían a la A320neo Family. En el «backlog» (pedidos pendientes de entrega) a comienzos de 2025 casi un 72% correspondía al A321neo.