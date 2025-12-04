¿Te vas a comprar una casa? Los expertos desaconsejan estos años de construcción

El mercado de la vivienda está dando que hablar en los últimos años. Comprar una casa en la actualidad es un proceso complejo, puesto que los precios se encuentra actualmente disparados y la oferta es escasa.

En un contexto social y económico en constante cambio, adquirir una vivienda se ha convertido en una de las decisiones más significativas en la vida de muchas personas, ya sea por el deseo de independencia, la búsqueda de estabilidad, la formación de una familia o la inversión a largo plazo.

Muchas personas se encuentran en búsqueda de un hogar en el que tener una estabilidad y formar una familia. No obstante, más allá de los precios, los ciudadanos deben tener en cuenta una serie de factores y condicionantes antes de embarcarse en este desafío. Y es que no todo gira alrededor del precio y la ubicación, sino que se añaden más características que son de especial relevancia y que deben ser consideradas antes de comprar.

Cuidado con los años de construcción

Comprar una vivienda no es tarea sencilla. Y es que el precio y la ubicación son algunas de las claves que provocan que un ciudadano acabe decantándose por una u otra opción. Sin embargo, dentro de estas características entra una que, en algunas ocasiones, se tiene poco en cuenta: el año de construcción de la vivienda.

Se trata de un factor que, según muchos expertos, es de vital importancia, puesto que la fecha puede determinar si es aconsejable o no su adquisición. Una gran cantidad de entendidos comparte que existe un periodo en el que no es aconsejable comprar la vivienda.

¿Qué años de construcción evitar?

La calidad de la vivienda depende de la fecha en la que se comenzó la construcción. Es por ello que muchos expertos comparten una misma opinión. Aquellas viviendas construidas entre el 2000 y el 2007 poseen una peor calidad, en muchas ocasiones, respecto a otras realizadas en otros años.

Y es que se construyeron muchas viviendas de baja calidad para satisfacer la alta demanda, lo que generó problemas de construcción que se hicieron evidentes tras el estallido de la crisis inmobiliaria en 2008.

Es por ello que muchos arquitectos y entendidos en vivienda recomiendan adquirir inmuebles posteriores a 2013, puesto que tanto los materiales, como las regulaciones y las normativas fueron muchos más estrictas, derivando en una mejor calidad.

¿Cómo saber el año de construcción de una vivienda?

Para saber el año de construcción de una vivienda concreta, puede consultarse la información catastral a través de la Sede Electrónica del Catastro o el Catastro digital, usando la referencia catastral o la dirección.

Otras opciones son solicitar un Certificado de Antigüedad al Registro de la Propiedad, revisar la documentación del inmueble (escrituras, planos) o preguntar a los propietarios actuales o a la inmobiliaria.