¿Al lado de qué estaciones de metro españolas es más cara la vivienda?

Vivir cerca de una boca de metro -en las ciudades que disponen de este tipo de transporte- es un plus que se paga caro. Las viviendas ubicadas en las proximidades de las estaciones de metro de las grandes capitales son las más caras del país, con precios que llegan a alcanzar los 15.000 euros por metro cuadrado -la media nacional se ubica en noviembre en 2.828 euros- , lo que equivale a 1,2 millones de euros de media para una vivienda de 80 metros cuadrados. El portal inmobiliario Fotocasa recopila las estaciones de metro españolas donde la vivienda se vende a precio de oro.

Las viviendas más caras se ubican en torno a estos metros madrileños

En el caso de la capital de España, en un radio de 300 metros de las estaciones de Metro de Velázquez (15.906 euros/m²), Príncipe de Vergara (15.128 euros/m²) y Serrano (15.113 euros/m²), todas ellas en el barrio de Salamanca y en los ejes de las líneas L2, L4, y L9, se encuentra la oferta de vivienda de compra más cara del área metropolitana de Madrid.

Los ejes de las líneas roja (L2) y marrón (L4) del metro, desde el barrio de Salamanca hacia el centro, así como de la línea morada (L9) hacia el norte, concentran las estaciones con altos precios de la vivienda. Es el caso de las paradas de Retiro (14.185 euros/m²), a caballo entre los distritos de Salamanca y del Retiro, Colón (13.906 euros/m²), en la confluencia entre los barrios de Centro y Chamberí, o Núñez de Balboa (13.532 euros/m²), en este caso, aún en plena zona de Salamanca. Desde esta última estación, a través de la línea verde (L5), se alcanza también una de las paradas de metro más caras de Madrid, Rubén Darío (13.470 euros/m²).

Barcelona no se queda atrás: hasta 10.000 euros por metro cuadrado

En Barcelona, la otra gran urbe española, se pueden encontrar precios de hasta 10.591 euros/m² en el caso de la estación de Metro de Diagonal, de 10.146 euros/m² en lo relativo a la parada de Passeig de Gràcia, y de 8.919 euros/m² por lo que respecta a la estación de Catalunya.

El eje hacia el norte de la línea lila del metro (L6) une el centro de la ciudad con los barrios del distrito de Sarrià–Sant Gervasi, que han sido tradicionalmente los más caros de la capital catalana. Es el caso de las zonas cercanas a las estaciones de Metro-FGC de Provença (8.293 euros/m²), Sarrià (8.009 euros/m²), Muntaner (7.763 euros/m²), La Bonanova (7.604 euros/m²), Tres Torres (7.526 euros/m²) o Reina Elisenda (7.480 euros/m²). También en este eje de la L6 aparece la parada de Gràcia (7.762 euros/m²), situada en el distrito homónimo de la ciudad.

Los precios en otras grandes ciudades

En Bilbao, las viviendas más caras se ubican cerca del metro de Matiko (5.304 euros/m²), de la parada de Indautxu (5.214 euros/m²) y de la de Neguri (5.247 euros/m²). En Valencia, se ofertan viviendas con un precio medio de 6.070 euros euros/m² en el caso de Russafa (en el distrito del Eixample), de 5.214 euros/m² en la parada de Colón (en Ciutat Vella), y de 5.247 euros/m² en lo relativo a la parada de Quatre Carreteres (en el barrio homónimo). Por su parte, en Andalucía, Málaga, Granada y Sevilla concentran la oferta de vivienda de compra más cara de la red de metro: 6.330 euros por metro cuadrado en el caso de Atarazanas (Málaga), de 4.688 euros/m² en la parada de Plaza de Cuba (Sevilla), y de 3.491 euros/m² en lo relativo a la parada de Argentinita (Granada).

“La relación entre el precio de la vivienda y la proximidad al metro es especialmente visible en las grandes capitales. Cuanto más cerca estamos de los centros históricos o de las zonas de negocios, más elevados son los precios. Este patrón se repite [...] e indica que la red de transporte actúa como un eje que ordena el mercado residencial y, a medida que nos alejamos de las estaciones más céntricas, observamos un descenso progresivo de los precios. Por lo que vivir cerca del Metro sigue siendo una prioridad para muchos compradores, no solo por la comodidad del transporte, sino también por la vida urbana, los servicios y la actividad económica que concentran estas zonas", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.