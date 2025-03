"El verdadero valor de la IA aún está por llegar"

¿Cómo describiría la evolución de Qlik en los últimos años?

Qlik es una empresa con 30 años de trayectoria, reconocida históricamente por su análisis visual mediante tablas y gráficos. Sin embargo, en los últimos seis años hemos ampliado nuestra visión para integrar no solo análisis de datos, sino también gobernanza, calidad de datos, IA y aprendizaje automático. Hoy ofrecemos una plataforma integral que aborda problemas complejos mediante la combinación de datos fiables y tecnologías avanzadas, algo esencial para el mercado actual.

¿Cuán importantes son los datos? Porque todo el mundo habla de que la IA debería ser tan buena como tus datos, pero quizá las empresas nos son conscientes de la calidad y la cantidad de estos datos que tienen.

Es un punto crucial. Muchos creen que simplemente conectando un modelo de lenguaje grande, la magia sucederá y todos los problemas se resolverán. Pero en Qlik insistimos en que hay que hacer el trabajo previo: aprovechar los datos, asegurar su calidad, gobernarlos adecuadamente para alimentar estos modelos. Solo así se obtienen buenos resultados y decisiones acertadas. Hemos visto resultados horribles con IA debido a datos subyacentes deficientes, como alucinaciones y falsos positivos. Nuestro papel es prevenir esto, trabajando con las empresas para aprovechar su información, gobernarla y verificar su calidad. Incluso hemos desarrollado una "puntuación de confianza" para la IA, que evalúa si los datos están listos para ser utilizados en aplicaciones de IA. Es crucial, considerando que nuestros datos muestran que el 70% de las empresas no creen que sus datos tengan suficiente calidad para la IA.

¿Esto quiere decir también que una imagen vale más que mil palabras? ¿Cree que este es el primer paso para desarrollar una estrategia de IA en todas las empresas?

La analítica ha tenido éxito hasta cierto punto porque normalmente se trata de resolver problemas más pequeños en áreas específicas del negocio, como finanzas o cadena de suministro, utilizando análisis en un subconjunto de datos. Ahora estamos hablando de resolver problemas mucho más grandes porque podemos aprovechar todos los datos, combinando información de precios, cadena de suministro, demografía de clientes, etc. La base de esto debe ser una sólida capa de integración y gobernanza de datos. Predijimos hace tiempo que los modelos de lenguaje grandes se convertirían en un producto básico, y seguimos afirmando que quien tenga los mejores datos ganará a largo plazo en el frente de la analítica y la IA.

¿Cuál es el papel que va a jugar Qlik en el futuro de la analítica de datos y la IA en los próximos años?

En primer lugar, ofreceremos el conjunto más completo de capacidades para ayudar a nuestros clientes a aprovechar sus datos para IA y analítica. Esto incluye integración de datos, gobernanza, catálogo y todas las herramientas necesarias. Hemos construido esta plataforma integral a través de adquisiciones y desarrollo propio. Nuestro papel será proporcionar una solución completa, evitando que los clientes tengan que comprar e integrar piezas de diferentes lugares. En segundo lugar, seguiremos siendo un socio clave en análisis continuos, que sigue representando la mitad de nuestro negocio. Además, contamos con un conjunto robusto de capacidades en torno al aprendizaje automático, IA y procesamiento del lenguaje natural. Por último, nuestra capa de automatización, que hemos tenido durante años, nos diferencia de competidores como Microsoft o Salesforce, ya que no requerimos que los clientes nos cedan sus datos. Nuestra visión es que los datos pertenecen al cliente, y les ayudamos a utilizarlos donde quieran, sea en sus instalaciones o en la nube.

Es decir, pueden acceder a los datos del cliente, pero no tienen la propiedad de esta información. ¿Es correcto?

Así es. No retenemos ni vendemos los datos de los clientes. Es su información. Si un cliente quiere que guardemos sus datos, lo haremos, pero somos agnósticos en cuanto a dónde se almacenan. Hacemos negocios de la manera que el cliente desee, sin obligarles a mover todo a nuestra nube. Esto es especialmente importante para clientes como Caixabank en España, donde la privacidad de los datos es crucial. Les ayudamos con tareas como detección de fraude y evaluaciones de riesgo, pero sin que tengan que renunciar al control de sus datos o los de sus clientes.

Algunos competidores dicen que, gracias a tener acceso a los datos del cliente, pueden mejorar su solución gracias al aprendizaje automático. ¿Cómo pueden competir con este modelo? ¿Cómo pueden mejorar su solución gracias a la IA si no tienen acceso a los datos?

Hay muchas formas de obtener datos sin tomarlos de nuestros clientes. Tenemos acceso a datos que se pueden obtener fácilmente en el mercado, que están agregados y anonimizados, y que podemos usar para entrenar nuestros modelos. Simplemente encontramos una forma diferente de hacerlo sin usar los datos de nuestros clientes.

Mencionaba la privacidad de los datos, un tema muy importante en toda Europa. ¿Cómo maneja Qlik este tipo de regulación, especialmente con la nueva ley de IA que ha sido aprobada en Europa?

Contamos con un equipo de protección de datos y privacidad increíblemente fuerte. Respetamos completamente las leyes de cada país y la soberanía de nuestros clientes. No movemos datos sin el permiso de los clientes. Hemos abierto alojamiento en la nube soberana dentro de la UE, y ahora también en el Reino Unido debido al Brexit. Los clientes siempre saben dónde están sus datos. Estamos al tanto de las regulaciones y no solo nos aseguramos de cumplirlas, sino que también asesoramos a nuestros clientes sobre cómo gestionar su panorama analítico para no infringir las leyes de privacidad de la UE o cualquier otra jurisdicción.

Qlik nació en Suecia, pero su sede ahora está en los Estados Unidos.

Correcto. La empresa se fundó hace 30 años en Lund, Suecia, una ciudad universitaria con personas increíblemente inteligentes que desarrollaron nuestro motor de análisis inicial. A la empresa le fue muy bien y decidieron salir a bolsa, por lo que establecieron una sede en los Estados Unidos, cerca de Filadelfia. Sin embargo, la mayoría de nuestros desarrolladores de análisis todavía están en Suecia. También adquirimos una empresa llamada Talend, que era francesa, por lo que ahora tenemos una gran presencia de empleados en Francia, cerca de París y Suresnes. Somos una empresa global y operamos de esa manera.

¿Se sienten como una empresa europea o americana?

A pesar de tener nuestra sede en los Estados Unidos, todavía tenemos muchos más clientes en Europa. Grandes nombres europeos como fabricantes de automóviles, Siemens, Ikea, son nuestros clientes. Si me presionan, diría que somos más una empresa europea que americana. La mayor parte de la innovación dentro de la empresa sigue impulsándose desde Suecia, Francia e Israel. Esas son nuestras tres sedes principales de innovación.

Han recibido recientemente una inversión significativa de Abu Dabi. ¿Puede compartir datos sobre este trato?

Hace más de un año, varios grupos nos contactaron interesados en invertir en Qlik cuando vieron nuestra estrategia para adquirir talento y nuestro enfoque en IA. La Autoridad de Inversión de Abu Dhabi (ADIA) fue uno de esos grupos. Tienen una comprensión y visión realmente inteligentes en torno a los datos y la IA, habiendo hecho inversiones en compañías innovadoras como Waymo. Sentimos que eran un socio estupendo para nosotros. Tomaron una inversión minoritaria significativa en Qlik, que se cerrará en marzo. No vamos a abrir una sede allí, pero sí invertiremos en la región: pondremos un nuevo jefe de ventas y abriremos un centro de alojamiento en la nube. El principal inversor en Qlik sigue siendo Thoma Bravo, la firma de capital privado que nos posee.

¿Puede decir cuánto dinero están invirtiendo en ustedes?

No podemos revelar el monto exacto de la inversión, pero lo que se ha hecho público es que la valoración general en la que todos reinvirtieron fue de alrededor de 10 mil millones de dólares.

Estamos viendo un aumento de la inversión de los países del Golfo en empresas tecnológicas. ¿Por qué crees que está sucediendo esto?

En los últimos años, he observado un aumento significativo en el nivel de sofisticación de los fondos de riqueza soberana y sus inversores. Han contratado analistas e inversores realmente inteligentes y creo que ven que el futuro está en la IA y la tecnología. Creen que ahí es donde pueden obtener el mejor rendimiento y, obviamente, quieren diversificar sus inversiones. Esta es una gran manera de hacerlo. Me ha impresionado mucho el nivel de sofisticación que tienen y su comprensión de los datos y la analítica.

Qlik ha realizado varias adquisiciones estratégicas. ¿Cómo encajan en las soluciones de la empresa?

Hemos realizado 14 adquisiciones desde que llegué en 2018. Las adquisiciones son una parte muy importante de nuestra estrategia, principalmente enfocadas en acelerar la innovación. Cuando identificamos un área que queremos agregar a nuestra plataforma, evaluamos si podemos desarrollarla internamente o si hay alguna empresa interesante que podamos adquirir a la valoración correcta para acelerar nuestro progreso. La mayoría de estas adquisiciones han sido relativamente pequeñas, del orden de 10-20 millones, enfocadas en áreas como linaje de datos, catálogo de datos, etc. Recientemente anunciamos la adquisición de Upsolver, una empresa israelí especializada en streaming de datos de alta velocidad. También hemos realizado algunas adquisiciones más grandes, como Talend, que representó un movimiento hacia una categoría de inversión completamente diferente.

¿Hay alguna nueva adquisición en su hoja de ruta?

No podemos hablar de adquisiciones específicas, pero seguimos enfocándonos en la inversión continua en IA y gobernanza de datos. La mayoría de nuestras adquisiciones están fuera de Estados Unidos porque buscamos empresas infravaloradas que no son tan apreciadas por no estar en Silicon Valley o en Estados Unidos. Hemos adquirido empresas en Bélgica, Israel y otros lugares que están bajo el radar, lo que nos permite obtenerlas a una buena valoración. La tecnología y el talento son brillantes, simplemente no tienen la exposición que tendría una empresa en Palo Alto.

La velocidad de aceleración de nuevas tendencias en IA es vertiginosa. ¿Cómo se equilibra esta cantidad de desarrollo con la apuesta de mantener el enfoque en quiénes son y qué quieren ayudar a sus clientes?

Es una pregunta muy importante. La tecnología y la innovación se están moviendo más rápido de lo que la sociedad puede entender y comprender las implicaciones. Los gobiernos intentarán regular, pero siempre irán con retraso. Ahí es donde siento que empresas como Qlik y personas como yo en el sector privado tenemos que liderar. Debemos ser líderes en términos de hacer cosas responsables con la IA, ya sea Qlik o Microsoft. Hablamos de esto entre nosotros constantemente, sobre cómo podemos ser guardianes responsables del uso de la IA. Incluso en las últimas elecciones en Estados Unidos, fui asesor de la Casa Blanca sobre políticas de democratización de la IA y cómo asegurar que sea equitativa para todos, no solo para unos pocos elegidos.

¿Cuál es el mayor desafío y la mayor oportunidad para Qlik?

La oportunidad es enorme en términos de poder convertir todo el bombo alrededor de la IA en valor real. Lo que hemos visto hasta ahora es realmente poco comparado con el potencial. El verdadero valor aún está por llegar. Actualmente, el 50% de los proyectos de IA están estancados porque las empresas no pueden lograr el valor que esperaban o no lo entienden. Al ayudar a los clientes con datos, gobernanza, calidad y realmente construyendo la infraestructura y la base correctas, creemos que se verá mucho más valor salir de la IA. Es una gran oportunidad.

En cuanto a los riesgos, unos pocos actores malintencionados pueden dar mala reputación a la IA y hacer que la gente le tema. Es trabajo de todos nosotros asegurarnos de que eso no suceda, y paso mucho tiempo pensando en cómo prevenirlo.

¿Han recibido algunas ofertas atractivas para comprar Qlik?

Acabamos de recapitalizar la empresa y nos gusta quiénes somos. Nos gusta ser independientes porque creemos que nuestra propuesta de valor para nuestros clientes es poder trabajar con todos. Somos socios de Amazon, Microsoft, Databricks y Snowflake. La independencia, por ahora, es lo correcto para nosotros. Con la nueva inversión, realmente no necesitamos hacer nada ahora. Como cualquier empresa, nos contactan con regularidad, pero por ahora nos gusta quiénes somos y dónde estamos, y tenemos la intención de mantener nuestra estructura actual.