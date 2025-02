Vergonzoso maquillaje del paro: hay 3,9 millones de personas apuntadas al SEPE sin trabajar

España es el país de la OCDE con más tasa de paro. En el último dato de Eurostat, la tasa de paro en Grecia ha bajado al 9,4%, la de la Unión Europea al 5,9% y la de la zona euro al 6,4%.

España, con una tasa de paro del 10,6%, lidera el desempleo y el índice de miseria de la Unión Europea al registrar, además, una inflación superior a la media de la zona euro. Esto en sí mismo ya es un fracaso. En 2019, Grecia y España tenían la misma tasa de paro, 14,8%. Hoy, España lidera el desempleo de Europa y Grecia ha reducido su tasa de manera mucho más potente y sin maquillajes estadísticos.

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), al finalizar el mes de enero de 2025, ha subido en 38.725 personas comparado con diciembre.

El total de personas registradas en el SEPE y que no están trabajando ya está por encima de los 3,9 millones. Esto significa que en el dato de paro hay un récord de desempleados oculto. Nadie se apunta al SEPE para fastidiar.

En España hay 831.865 demandantes de empleo que no computan como parados entre los que se encuentran los fijos discontinuos inactivos.

El nivel de maquillaje estadístico provocado por el cambio normativo que convertía a los contratos de obra y servicio y estacionales en fijos discontinuos lleva a que estas personas no aparezcan como parados cuando no están trabajando, incluso cobrando el seguro de desempleo.

Si miramos el número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el mes de diciembre de 2024, llegó a 559.002 personas. Menudo récord de empleo se ha logrado.

Con los datos de diciembre 2024, el paro efectivo estaba en 3,4 millones de personas. Es decir, el paro efectivo, que incluye a los desocupados fijos discontinuos inactivos y las personas en ERTE, no ha mejorado en nada desde 2019, cuando se situaba en 3,46 millones de personas. El paro efectivo, que Fedea calcula también, es una medida más rigurosa de la desocupación cuando la cifra de paro excluye a tantos ciudadanos que no trabajan.

Las trampas de la afiliación

No solo es una vergüenza el maquillaje estadístico de las personas desempleadas, sino el de la afiliación a la Seguridad Social.

El Gobierno se vanagloria de 21 millones de afiliados, pero eso no significa nada cuando la población en edad de trabajar ha aumentado en dos millones desde que gobierna Sánchez. Por eso la tasa de actividad está estancada en el 58,4%.

Es peor, porque esa afiliación incluye 900.000 pluriempleos y un aumento de más de 500.000 empleos públicos pagados con deuda.

La Seguridad Social registra 903.753 afiliados con más de un trabajo. De estos, 581.454 son trabajadores por cuenta ajena que prestan servicios a dos o más empleadores en el mismo régimen de la Seguridad Social, 291.737 son trabajadores en situación de pluriactividad, dados de alta en dos o más regímenes diferentes y cerca de 100.000 trabajadores tienen tres o más empleos.

Todo esto nos demuestra que en España no hay récord de empleo alguno. Hay récord de maquillaje.

Por eso tenemos el mayor índice de miseria y la mayor tasa de paro, de holgura laboral y de infraempleo de la UE por mucho.

No podemos olvidar que estos atroces datos, que muestran que el paro efectivo no ha mejorado en nada desde 2019, que la afiliación está dopada por empleo público y por pluriempleo, se dan tras consumir el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, tras un aumento de deuda de más de 452.000 millones de euros y habiendo recibido 134.000 millones de euros de fondos europeos y Next Generation EU.

La economía española está dopada por gasto público, inmigración y deuda pública, y el empleo lo refleja de la misma manera.

Esta es la evidencia del fracaso de la contrarreforma laboral de Díaz. Solo ha servido para maquillar paro y disfrazar precariedad, ya que la supervivencia y duración de los contratos no ha mejorado.

El Gobierno se excusa en que las comunidades autónomas del PP se felicitan por los buenos datos de paro mientras nosotros criticamos las cifras usando los datos oficiales. Sin embargo, es un comentario ridículo.

Un análisis de los datos de paro efectivo de Madrid y otras comunidades muestra que en muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP la diferencia entre paro oficial y efectivo es mucho menor a la nacional.

Si a Díaz y Sánchez les preocupase de verdad el desempleo en España y las condiciones de los trabajadores estarían alarmados ante la evidencia de que hay más de 800.000 desocupados fuera de las listas del paro.

Como lo que les importa es la propaganda, seguirán maquillando estas cifras dramáticas.