Vivienda aprobará la próxima semana ayudas para los propietarios ante los impagos de inquilinos

El Gobierno pondrá a disposición de los propietarios de viviendas en alquiler ayudas para amortiguar los posibles impagos de las rentas de inquilinos jóvenes o familias vulnerables. Lo hará mediante la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo 9 de diciembre de un real decreto, según detalló ayer en el Senado la ministra Isabel Rodríguez después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara en una entrevista con la emisora RAC1 que era intención del Gobierno sacar adelante esta iniciativa en las próximas semanas.

Como explicó Rodríguez, se trata de una iniciativa que el Gobierno trabaja desde hace "algunos meses" a través de un real decreto ley, y que se va a concluir ahora para que pueda estar en vigor "a lo largo de este año", tras aclarar que con ello se busca "dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo".

Aunque la ministra asegurase que llevan meses trabajando en la medida, de la que no quiso aportar más detalles, lo cierto es que se trata de una reivindicación de Junts y su anuncio llega justo cuando las relaciones entre el PSOE y los secesionistas catalanes atraviesan uno de sus momentos más delicados de la legislatura.

Proteger a los propietarios es una de las constantes reclamaciones que se han hecho desde el sector inmobiliario para corregir la falta de oferta del mercado del alquiler, uno de los lastres que están disparando sus precios. Su aplicación, sin embargo, choca con los planteamientos de los socios más radicales del Gobierno. Preguntada precisamente por el malestar de los socios de izquierda del Gobierno, la titular de Vivienda aseguró que "desconocía" ese malestar, pero que está "convencida" de que la actuación del Gobierno es "muy determinada" para garantizar el derecho a al vivienda en "todos los frente". "Desde la consecución del parque público de vivienda hasta la garantía de las personas que viven de alquiler para dar esa tranquilidad", expuso.