Xavi Abat, abogado: "Si eres autónomo, Hacienda ya no te va a perdonar ni un cobro con tarjeta"

España cerró noviembre de 2025 con un ligero aumento en el número de trabajadores por cuenta propia. El RETA sumó 2.045 nuevos afiliados y alcanzó así los 3.424.474 autónomos, consolidando una tendencia de crecimiento moderado en el colectivo. Aun así, las asociaciones del sector insisten en que la cifra no refleja el clima de preocupación que se vive entre pequeños negocios y profesionales independientes, que observan con inquietud los continuos cambios en el entorno regulatorio. Muchos advierten de que, pese al aumento de afiliación, las condiciones actuales dificultan tanto la estabilidad como la supervivencia de numerosos proyectos.

Las medidas que han protagonizado la actualidad reciente explican ese malestar. El Gobierno ha planteado una subida de las cuotas a partir del próximo año, lo que incrementaría los costes mensuales en un momento de ingresos irregulares para muchos autónomos. A esto se añade la inestabilidad generada por el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el sistema obligatorio de facturación electrónica que debía aplicarse en enero y que finalmente se pospone. Para miles de pequeños autónomos, esta sucesión de cambios anuncia mayor burocracia, escasa protección y un escenario poco estable.

El pasado 30 de noviembre estas tensiones desembocaron en protestas en numerosas ciudades donde los autónomos salieron a la calle para reivindicar condiciones más justas. Reclaman una cuota acorde a sus ingresos, menos cargas administrativas y un marco regulatorio claro que les permita planificar su actividad sin temor a nuevas modificaciones repentinas. El sector afronta su futuro inmediato con preocupación ante una estructura que no termina de ofrecer certidumbre y que amenaza con comprometer la continuidad de muchos proyectos.

Hacienda estará al corriente de todos tus ingresos

Xavi Abat, abogado laboralista que se ha dado a conocer en redes sociales por sus vídeos divulgativos sobre derecho laboral y que acumula millones de seguidores, detalla en profundidad la nueva medida de control financiera que va a entrar en vigor en 2026. "Si eres autónomo o tienes una empresa, agárrate porque Hacienda ya no va a perdonar ni un cobro con tarjeta", comienza explicando el profesional del derecho. Esta noticia es de especial relevancia para la planificación y la correcta gestión de los trabajadores que cumplan estas características, pues se pretenden monitorizar todas las operaciones.

"El Gobierno ha anunciado que para 2026 se va a eliminar el límite de los 3.000 euros para todos los autónomos. Antes se enviaba una lista anual pero desde ahora dice el gobierno que se va a enviar mes a mes todo lo que ganes", agrega. Por ende, el control sobre los asalariados que operen por su cuenta será mayor. "Da igual si cobras diez euros o 10.000, todo quedará registrado y no solo lo que te entra por el banco, también Bizum, TPV, Stripe, SumUp, etc", indica.

"Todo ello con el fin de evitar la pérdida de información relevante, es decir, controlarte. Y sí, esto también afectará a los particulares, aunque no sean autónomos, a partir de 2026 se va a enviar a Hacienda un listado, esta vez anual, aunque solo si tienes importes superiores a 25.000 euros al año", confirma. Por ende, esta excepción no solo afecta a los trabajadores por cuenta propia sino que incumbirá a aquellos que generen unos ingresos considerables. No obstante, el abogado da un consejo para poder deducir el gasto de la Administración.

Recupera el dinero de Hacienda con esta estrategia

Abat explica un "truco" para conseguir combatir las medidas asfixiantes de la Agencia Tributaria por medio de la declaración anual del ejercicio de renta. "Vas a recuperar tu dinero de Hacienda rápido y desde el sofá", comenta el experto. En muchos casos, la falta de información juega un papel sustancial en el desarrollo de esta práctica, pero aún hay tiempo para reclamar. "Reclama a Hacienda las últimas cuatro declaraciones de la renta, exenciones, bonificaciones, deducciones, que por desconocimiento la gente no se deduce", agrega. Por ende, el asesoramiento juega un papel fundamental, aunque con el avance de la tecnología, existen métodos para designar los elementos que te benefician según tu situación, tal y como explica el abogado.