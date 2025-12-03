Javier Solís, experto en vivienda: "Al acabar de pagar tu hipoteca debes de seguir estos pasos para que la casa sea tuya"

El mercado hipotecario vive un momento de notable actividad. Solo en septiembre de 2025 se firmaron 46.120 hipotecas, un aumento del 12,2% respecto al mismo mes del año anterior. Es la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2010 y también el nivel más elevado en cualquier mes desde octubre del año pasado según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. Este impulso refleja un renovado interés comprador en un contexto de precios altos y acceso más complejo a la financiación. Analistas destacan que el repunte confirma una demanda contenida que ha ido acumulando presión durante los últimos meses y que ahora se traduce en cifras récord.

Según la experta Montse Cespedosa, la tendencia actual apunta a un encarecimiento continuado de los préstamos con tipos de interés al alza. Por ello recomienda a quienes estén en proceso de compra cerrar la tramitación cuanto antes para evitar que futuras revisiones encarezcan aún más la operación. Esta situación ha llevado a muchos compradores a acelerar decisiones y a anticipar gestiones con el objetivo de asegurar condiciones más favorables dentro del margen que ofrece el mercado. Además, Cespedosa subraya que la rapidez en la firma y en la recopilación de documentos puede ser determinante para conseguir las mejores condiciones posibles.

Para completar la contratación de una hipoteca es necesario seguir una cadena de trámites que exige atención y planificación. El comprador debe recopilar documentación financiera, firmar la oferta vinculante, revisar la escritura con antelación, acudir a la notaría, registrar la propiedad y coordinar todo el proceso con entidad bancaria y vendedor. En este escenario el asesoramiento profesional y la información clara resultan esenciales para evitar errores. De esta manera, una vez iniciado el proceso, contar con guía experta y verificar cada paso permite anticipar problemas y gestionar tiempos de manera eficiente hasta la conclusión de todo el pago.

¿Qué debo hacer cuando concluye el pago de la hipoteca?

Javier Solís, experto inmobiliario que se ha dado a conocer en redes sociales por su vídeos de carácter divulgativo sobre consejos del mundo de la vivienda, explica en una de sus últimas publicaciones las pautas que es necesario completar cuando por fin terminas de pagar la hipoteca. "Nadie te dice que al acabar de pagar tienes que seguir una serie de pasos para que la casa sea completamente tuya, se quede libre de hipoteca y no tengas problemas en el futuro", comienza explicando el profesional del sector. En muchas ocasiones, el principal problema reside en el desconocimiento total de los propietarios en materia de tramitación.

Con vistas a cerrar el proceso hipotecario debido a que se ha llegado a abonar la cuantía total del piso, el ahora propietario deberá realizar dos pasos fundamentales. "Tienes que ir al banco a pedir el certificado de deuda cero e ir a la notaría con una persona del banco para firmar la escritura de cancelación de hipoteca", indica. Una vez completado este procedimiento, el individuo deberá atender las demandas que exige el Registro aportando la documentación necesaria. "El siguiente paso sería rellenar el formulario de actos jurídicos documentados, llevarlo al Registro de Propiedad y tu hipoteca ya estaría totalmente cancelada", agrega"

Realiza este último paso para completar el proceso

Solís recalca en la importancia de completar un último paso que no necesariamente tiene que ver con el proceso hipotecario pero protege el futuro financiero del piso y asegura la inexistencia de cargos pendientes. "Aún te queda el último paso, que tienes que pedir también una nota simple en el Registro de la Propiedad y guardar esos documentos que acreditan que el piso se queda totalmente libre de cargas y así no tendrás problemas para venderlo en el futuro", concluye el experto. Las inmobiliarias y los futuros compradores van a demandar esos papeles por lo que es fundamental conservarlos en buen estado para cuando llegue el momento.