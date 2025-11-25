El submarino: Las amistades de García Ortiz

Aunque sea el primer fiscal general del Estado juzgado y condenado, hay que reconocerle a Álvaro García Ortiz su capacidad para ser amigo de sus amigos, y viceversa. Ya no es solo que una buena parte del Gobierno y de sus altavoces hayan salido en su defensa, sino que Dolores Delgado («La Lola», según algunas de sus amistades sulfurosas de otros tiempos) se haya puesto al frente de una «manifa» en contra de la «politización» de la Justicia cuando ella misma ha sido el ejemplo palmario de la misma. No fue la única presente con dichos atributos en una convocatoria donde, por cierto, la media de edad era más que avanzada y donde concurrieron, incluso, candidatos de partido que luego retornaron a la Judicatura.