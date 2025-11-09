El submarino: Escarnio ejemplarizante

La forma de despedir a Carlos Mazón por parte del Boletín Oficial del Estado (BOE), controlado por el Gobierno sanchista, ha soliviantado a sectores del PP, que entienden dicho escarnio como una estrategia para arrinconar a los populares en la Comunidad Valenciana. No faltan los que creen que la dimisión del ya expresident es una primera fase para establecer una causa general contra el principal partido de la oposición en uno de sus feudos que sirva, además, como ariete a nivel nacional por parte de un Ejecutivo acosado por múltiples escándalos.