El submarino: La generosidad de Marlaska

Mucho se está hablando de la concesión, por parte del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la responsable del departamento penal de la Abogacía del Estado, Zaida Fernández. Y es que, curiosamente, es la misma persona que se encargó de redactar la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Una simple casualidad, a buen seguro. Lo que no queda claro todavía, porque el ministro sigue sin explicarlo, es a qué mérito se debió la medalla concedida en su momento por la Benemérita al imputado Víctor de Aldama.