El submarino: Pintan bastos para Bernabé

¿Quién podía pensar que la prometedora carrera de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, tan «sobrada» últimamente que hasta habían comenzado a entonarse cantos de sirena como alternativa socialista a una Diana Morant que no enamora a los capitostes del socialismo valenciano, iba a conocer turbulencias a causa de Paco Salazar? Y es que a Bernabé le ha explotado la gestión de un «escándalo» –así lo califican en su propio partido– en su calidad de secretaria de Igualdad del PSOE. «A ver cómo afronta la presión, que con lo que tiene que lidiar ahora no es con Carlos Mazón», han señalado algunos, y no precisamente en las filas de sus adversarios (externos).