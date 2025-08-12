El submarino: Puente traga quina

Una cosa es arremeter contra la oposición o los críticos a su pésima gestión en Transportes y otra ponerse gallito con quienes sostienen el Gobierno en cuyo Consejo de Ministros sienta sus reales. Ya es curioso que Óscar Puente, en su faceta de «troll» tuitero, ande obviando las andanadas diversas que recibe del principal asesor áulico de Carles Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye, por su gestión del Ministerio o por echar gasolina a la «guerra de los currículums» en la que el PSOE tiene tanto que callar. La asimetría, vaya.