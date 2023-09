Rosa Visiedo: "La persona es nuestro pilar fundamental"

En un escenario y un momento convulso donde la educación está en quizá uno de sus momentos más críticos por la aparición e irrupción de la inteligencia artificial, la Universidad CEU San Pablo se posiciona como un espacio y refugio del conocimiento y lo humano. Este centro es una de las universidades más importantes de nuestro país, evolucionando con el paso del tiempo, pero eso sí, sin dejar atrás aquellos valores de los que sus fundadores la impregnaron en 1933. Hoy su rectora, Rosa Visiedo, ha querido mostrar la situación de un centro pionero en internacionalización y con la cuota de empleabilidad de su alumnado más alta... todo con el humanismo como bandera.

Empecemos abordando un tema general y que defina su universidad. ¿Cuáles son los pilares sobre los que se asienta la Universidad San Pablo CEU para su rectora, y qué la diferencia del resto de universidades?

Yo creo que una de las cosas que nos diferencia como universidad es la pertenencia a un grupo educativo como es el grupo CEU, el cual es el grupo educativo privado más grande de España. Esto siempre imprime carácter, el formar parte de una institución solvente, grande, con una misión clara y con unos objetivos y visión de futuro definidos. Además, a pesar de mirar constantemente hacia el futuro, para nosotros es importante poder mantener el espíritu de nuestros fundadores: educar bajo el humanismo cristiano, el cual es uno de nuestros pilares fundamentales junto a la empleabilidad y la internacionalización.

Según datos publicados en su página web, la tasa de inserción laboral de sus alumnos de grado es del 95%, con más de 5.000 de ellos en prácticas. ¿Qué programas, formaciones y ayudas ofrece la universidad a su alumnado para poder obtener dicha tasa tan elevada? ¿Cómo lo consiguen?

La empleabilidad de nuestros estudiantes es algo que nos preocupa y que nos ocupa porque pensamos que el proyecto profesional forma parte del proyecto vital. Lo que intentamos es añadir realidad a los conocimientos que reciben nuestros alumnos, que vean que lo que aprenden en la teoría tiene aplicación práctica. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestros programas. Por ejemplo, hace un año y medio comenzamos un programa llamado "Aulas CEU-Empresa", el cual pretende generar un ecosistema universidad-empresa que permita a los estudiantes conocer a las empresas y estas a nuestros alumnos. Dos de ellas han sido el aula IBM y L’oreal, compañías que incluso han llamado a estudiantes nuestros para que trabajen finalmente con ellos. Por así decirlo, es crear cantera para las empresas.

Actualmente vivimos en una realidad global en el que las conexiones con otros países están a la orden del día. ¿Qué hace el CEU en cuanto a esa internacionalización de sus alumnos?

La Universidad CEU San Pablo fue pionera en ofrecer programas y grados completamente bilingües, lo cual fue muy innovador. Actualmente tenemos varios planes como el IBP’s (International Bilingual Programs), que son programas conjuntos con universidades internacionales de prestigio, sobre todo americanas como UCLA, Columbia, entre otras muchas... así como con europeas. Por poner esto en datos, más de 2.000 estudiantes internacionales vienen a estudiar al CEU San Pablo; del programa Erasmus hemos recibido este curso casi 900 personas; y 600 de nuestros alumnos han salido. Al final, la intención es crear una verdadera comunidad universitaria internacional. También ofrecemos a nuestros alumnos cursos de idiomas, ya que es una prioridad que todos nuestros alumnos salgan con un alto nivel de inglés una vez finalicen el grado.

El CEU no es solo una universidad, es algo más. Ustedes no solo se centran en formar intelectualmente, sino también en valores. ¿Cómo combinan la parte humana con la educativa?

En el CEU podemos presumir de ser una universidad que, como he dicho antes, tiene el humanismo como pilar fundamental. Esto se traduce en que todos nuestros grados y postgrados, independientemente

de la rama que sea tienen asignaturas de humanidades como, por ejemplo: historia, antropología, ética, bioética, doctrina social de la Iglesia, etc. Además, estos valores se aprenden en el día a día, con el trato con el profesorado, con el personal, los propios compañeros. Entre todos intentamos fomentar esos valores de compromiso, esfuerzo, coherencia, solidaridad, ayuda al prójimo y al compañero. Al final para nosotros esto es lo que de verdad es importante.

¿Cree que uno de sus desafíos del futuro es mantener este perfil a pesar de la irrupción de la despersonificación a través de la Inteligencia Artificial?

Precisamente por esto creo que hoy más si cabe las humanidades son importantes. Vivimos en un mundo tecnificado, y el humanismo te permite tener una visión más integral e integradora. En el planeta hipertecnológico que vivimos, puede ser una tentación usar mal estas herramientas, por eso vemos que las humanidades pueden modular ese uso. Toda esta explosión de la IA nos tiene que hacer reflexionar sobre el buen uso de la tecnología, el cual hay que hacerlo siempre con una visión ética y moral. No obstante, y desde mi punto de vista, lo digital nunca superará a lo humano, básicamente porque detrás de toda máquina hay una persona que la controla.

¿Cómo le gustaría que fuera la Universidad CEU San Pablo en el futuro?

Me gustaría que continuara siendo una universidad de su tiempo, es decir, que estuviera preparada para dar respuesta a los retos de la sociedad y del mundo en cada momento. Me gustaría que fuera un centro donde se enseñe a sus estudiantes a ser buenos profesionales y personas, los cuales son un tándem imparable. Me gustaría que siguiera formando en los valores que nos dieron nuestros padres fundadores, el Padre Ayala y el Cardenal Herrera, es decir, que la Universidad CEU San Pablo sea un lugar donde continúen los valores y los pilares fundamentales sobre los que se sustenta actualmente y que nos han llevado a ser el centro de enseñanza que somos en la actualidad: empleabilidad, internacionalización y humanismo.