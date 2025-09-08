A casi un año de la DANA, la AEMET lanza un aviso rojo de riesgo extremo por lluvias "de intensidad torrencial"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes un aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones “de intensidad torrencial” en el litoral sur y prelitoral de la provincia de Tarragona, entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Según el organismo, en estas zonas podrían acumularse más de 90 litros por metro cuadrado en una sola hora, con riesgo de inundaciones repentinas y crecidas súbitas de ríos y barrancos.

Protección Civil activa el INUNCAT

Ante la previsión, Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (INUNCAT), con especial atención a las lluvias de la mañana en el Camp de Tarragona y las de la tarde en las Terres de l’Ebre.

Tanto la Agencia Catalana del Agua (ACA) como la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) han advertido de que monitorizarán la situación por el posible aumento del caudal en barrancos y rieras de ambas márgenes del tramo final del Ebro.

Es-Alert en Baix Ebre y Montsià

La Generalitat ha enviado una alerta Es-Alert durante esta mañana a los vecinos del Baix Ebre y Montsià por el riesgo de lluvias torrenciales esta tarde. Para reducir riesgos, se ha decidido finalizar las actividades escolares a las 14:00 horas, adelantando el transporte escolar para que no coincida con los chubascos más fuertes.

La subdirectora de Protección Civil, Imma Soler, explicó que el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) sitúa la intensidad de la lluvia en estas comarcas en nivel rojo, con un grado 5 sobre 6 en la escala de peligro máximo.

En los mensajes de alerta, Protección Civil recomienda evitar desplazamientos y actividades al aire libre, no acercarse a ríos, barrancos o zonas inundables y, en caso de que el agua acceda a las viviendas, subir a las plantas superiores.

La causa: una vaguada atlántica

El origen de este episodio de lluvias está en una vaguada atlántica que atraviesa la Península y Baleares, incrementando la inestabilidad en el Mediterráneo durante el lunes y el martes, aunque remitirá a partir del miércoles.

Además del aviso rojo en Tarragona, la AEMET mantiene avisos naranjas por fuertes lluvias y tormentas desde el norte de Aragón hasta Murcia, incluyendo el litoral mediterráneo desde Cataluña hasta Alicante, así como en Baleares.