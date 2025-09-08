Temporal de 48 horas en España: granizo, lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones en estas zonas

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado acerca de la creciente inestabilidad meteorológica en el área mediterránea y en las Baleares y ha instado a extremar las precauciones frente a la posibilidad de fuertes lluvias, tormentas, granizo e intensas rachas de viento en los próximos días.

La situación está provocada por una vaguada de aire frío en altura que unida a la entrada de aire húmedo desde un Mediterráneo más cálido de lo normal, dejará precipitaciones que en algunos puntos del este peninsular y Baleares podrían adquirir carácter torrencial, con 90 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en 12 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado este lunes el aviso rojo (riesgo extremo) en el prelitoral y litoral sur de Tarragona, donde podrían acumularse 90 litros por metro cuadrado en una hora. "Pedimos máxima precaución por la alta probabilidad de crecidas e inundaciones repentinas en la zona", ha advertido Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.

También se ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en Aragón y en la Comunidad Valenciana, donde las lluvias podrían acumular entre 30 y 60 litros en una hora. Además, hay avisos amarillos en la Región de Murcia, Mallorca (Baleares) y la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha) por tormentas y lluvias con acumulaciones de entre 15 y 25 litros en una hora.

Para el martes, con el avance de la vaguada hacia el este, se espera que el episodio afecte con mayor intensidad a Baleares. La AEMET prevé chubascos y tormentas muy fuertes (superior a 30 mm/h) o torrenciales (superior a 60 mm/h), con acumulaciones de140 mm en 3-6 horas, además de granizo grande y rachas de viento muy fuertes.

La inestabilidad comenzará a remitir el miércoles, aunque aún se mantendrán las tormentas fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular.

Recomendaciones ante el riesgo de inundaciones

Ante el riesgo de inundaciones y fenómenos adversos, Protección Civil ha dado una serie de recomendaciones, entre las que instan a disminuir la velocidad al conducir, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde discurra gran cantidad de agua.

En caso de tormentas súbitas, insta a tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos pues el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los que estén aparcados en zonas inundables. Además, se advierte del riesgo de inundación si comienza a llover de manera torrencial y recomienda no atravesar con el vehículo, ni a pie, los tramos inundados ni tratar de salvar el automóvil.

En caso de encontrarse en el campo, se debe alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y en los núcleos urbanos se advierte del peligro de caída de rayos mientras que en las viviendas se aconseja evitar las corrientes de aire. Finalmente, Protección Civil aconseja mantenerse informado acerca de la posible evolución de los cambios meteorológicos en la Red de Alerta Nacional (RAN) , disponible en su web oficial.