Desplome de temperaturas y lluvias: la AEMET confirma un cambio de tiempo en pocos días

Esta primera semana de noviembre estará marcada por la llegada de un frente atlántico que traerá lluvias al área mediterránea y a Galicia, extendiéndose a buena parte de la Península el miércoles y jueves. Las temperaturas serán altas para la época, pero a partir del jueves se espera un descenso acusado, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Este lunes ha comenzado con tiempo estable y nieblas en el interior, sobre todo en el norte. La AEMET prevé chubascos en zonas de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía oriental. Al final del día las lluvias llegarán a Galicia, donde el frente dejará precipitaciones en el norte y oeste. Las temperaturas subirán en casi todo el país, con valores de unos 23 grados en el norte y hasta 25 en el valle del Guadalquivir.

Para el martes, el portavoz ha avanzado que el frente se moverá lentamente y dejará lluvias intensas en Galicia, Asturias y León, con tormentas e incluso granizo. Además, el viento soplará con fuerza en zonas de Galicia y del Cantábrico. En la cordillera cantábrica incluso podrían rozarse las rachas huracanadas. En el resto del país el tiempo será más estable y cálido, con máximas por encima de los 25ºC en puntos del sur peninsular en ciudades como Sevilla o Córdoba.

El miércoles las lluvias se extenderá al centro y oeste peninsular, siendo más abundantes en Galicia, en el norte de Cáceres y sur de Castilla y León, mientras que en el este y Baleares apenas lloverá. Las temperaturas mínimas subirán, pero las máximas bajarán en el oeste.

El frente alcanzará el Mediterráneo el jueves, dejando lluvias fuertes en Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares, con tormentas, granizo y un notable descanso térmico de hasta 10 grados en un solo día. Además, aparecerá la nieve por encima de los 1500 metros de altitud.

De cara al final de la semana, el portavoz ha previsto que, aunque todavía hay incertidumbre, podrían llegar nuevos frentes al norte peninsular, con temperaturas que tenderán a subir, aunque con frío de madrugada y algunas heladas en puntos de la mitad norte.