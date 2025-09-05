AEMET anuncia la vuelta del calor en estas zonas de Castilla y León

Los castellanos y leonses volverán a dejar las chaquetas en el armario para ponerse el pantalón corto y los vestidos de verano. Tras varios días de inestabilidad, que han venido muy bien para superar las olas de calor que han sido protagonistas en el mes de agosto, los termómetros aumentarán en toda la Comunidad. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) para este viernes 5 de septiembre en Castilla y León.

Además, se prevén cielos poco nubosos con nubes altas, y con intervalos de nubes bajas en el norte en la primera mitad del día. Tampoco se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales, más probables en cotas altas del norte. También se espera viento del norte y nordeste tendiendo a variable, flojo con algún intervalo de moderado en el este.

En cuanto a las temperaturas, AEMET señala que las mínimas estarán en ligero ascenso o sin cambios, salvo en la Cordillera Cantábrica y en el extremo oriental en ligero descenso, mientras que las máximas estarán en ascenso, que podrá ser notable en el tercio sur y sureste.

En lo que se refiere a las ciudades de la Comunidad, las temperaturas mínimas oscilarán entre los ocho grados de León y Soria; los nueve de Burgos; los 10 de Palencia; los 11 de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid; y los 12 grados de Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 27 grados de León; los 28 de Ávila, Burgos y Soria; los 29 de Segovia; los 30 de Palencia, Salamanca y Zamora; y los 31 grados de Valladolid.