Este es el punto que ha registrado la temperatura más baja de España este 4 de septiembre

El municipio sanabrés de Robleda-Cervantes (Zamora)registró este jueves 4 de septiembre la temperatura más baja de España con 3,2 grados, por delante del Puerto de San Isidro (León), donde los termómetros bajaron hasta los cuatro grados, y de la localidad salmantina de Navasfrías, que marcó 4,2 grados.

Entre las diez temperaturas más bajas del país recogidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también aparecen, en Castilla y León, los 5,2 grados registrados en Villaeles de Valdavia (Palencia) y los 5,5 grados de Santibáñez de Vidriales (Zamora).

Para la jornada de de este jueves 4 de septiembre, la Aemet pronostica intervalos nubosos en el tercio norte, con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en zonas de montaña. Las temperaturas bajarán ligeramente, salvo las mínimas en el sureste y las máximas en puntos del noroeste.

En cuanto a las capitales de provincia, las máximas se moverán entre los 27 grados de Zamora y los 23 de Ávila y León. En Burgos, Palencia, Salamanca y Soria se alcanzarán los 25 grados, uno menos que en Valladolid, mientras que Segovia se quedarán en 24.