Regresa el sol, pero no por mucho tiempo: la AEMET avisa de una nueva tanda de lluvias y tormentas

El paso de una vaguada atlántica mantiene bajo un episodio de fuertes tormentas y lluvias intensas a gran parte del Mediterráneo. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el riesgo más elevado se concentrará en las próximas horas hacia Baleares, donde se esperan acumulaciones de lluvia muy significativas que podrían superar los 140 litros por metro cuadrado en apenas tres o cuatro horas.

El archipiélago se mantienen con aviso naranja por precipitaciones localmente torrenciales. Se suman con igual nivel de riesgo la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana donde continúan activos los avisos por lluvias intensas y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

La inestabilidad remitirá el miércoles

Aunque se espera una disminución progresiva de la inestabilidad a partir del miércoles, durante la madrugada y primeras horas del día todavía se podrían registrar chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y, con menor probabilidad, en el litoral mediterráneo peninsular. Solo Baleares mantiene el aviso naranja por fuertes lluvias, ha indicado la AEMET.

Por la tarde, se espera un alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central, remitiendo la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, marcando el fin del episodio de lluvias intensas en la mayor parte del país.

Regresa la estabilidad

El jueves se impondrá una situación anticiclónica en casi todo el país, con un ascenso generalizado de las temperaturas. No obstante, el norte peninsular seguirá bajo la influencia de circulación atlántica con cielos muy nubosos y lluvias y chubascos, ocasionalmente con tormentas, más abundantes y persistentes en Galicia y en el Cantábrico occidental.

En el resto de la Península, predominarán los intervalos nubosos, especialmente durante la mañana, sin descartarse alguna lluvia débil en zonas de Sistemas Central e Ibérico, y oeste peninsular. Hacia el sur y el este peninsular los cielos estarán más despejados.

En Canarias, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, con precipitaciones débiles, menos probables en las más orientales, y cielos poco nuboso en el resto. En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso en general salvo de las mínimas en el extremo noreste peninsular con ligeros cambios o en ligero descenso.

Viernes con nueva inestabilidad en el noreste

El viernes llegará con una nueva circulación atlántica que dejará inestabilidad en el área mediterránea norte con chubascos y tormentas aislados en litorales catalanes, sin descartar Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en los extremos norte y este de la Península y aumentará en la vertiente atlántica sur y Canarias.