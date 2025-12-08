Así van las encuestas de las elecciones de Extremadura: resultados, ganador y posibles pactos

La cuenta atrás ha comenzado en Extremadura. Con la pegada de carteles del pasado viernes antes de recordar el aniversario de la promulgación de la Constitución en España, los principales candidatos contaron con la potestad de reclamar de manera oficial el apoyo de los ciudadanos. El primer partido que movió sus redes sociales fue la formación liderada por Santiago Abascal que publicó pasada la medianoche el cartel en el que comparte espacio su candidato, Óscar Fernández, con Abascal.

Desde el pasado viernes, los principales favoritos, sumados a las candidaturas regionalistas y una amalgama de entidades políticas, cuentan con 17 días para convencer a los ciudadanos, ya que el último sábado anterior, gracias a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, a los comicios electorales se reserva para una jornada de reflexión. Las últimas 24 horas antes de que se abran las mesas electorales no se puede reclamar el voto para los partidos y el debate político se enfría antes de la 'Fiesta de la democracia'.

Cabe recordar que entre los principales candidatos que representarán a los partidos políticos de la región volverá a estar, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola,;el imputado por su relación con el hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo; la líder de Podemos, Irene de Miguel, que ha dejado sin efecto el Código Ético de la formación y el presidente de Vox, Óscar Fernández, completan la lista de aspirantes a la presidencia en los nuevos comicios autonómicos.

Las encuestas apuntan a estos resultados y a este ganador de las elecciones en Extremadura

Antes de que las dos semanas de campaña frenética cerquen el interés de los ciudadanos en Extremadura, los primeros sondeos electorales se han recogido en las redacciones gracias a los estudios sociológicos ajenos al CIS de José Félix Tezanos. El último sondeo de NC Report para LA RAZÓN sobre la intención de voto de los ciudadanos, marca una tendencia certera.

Pese a que la situación pueda cambiar en las urnas, debido a que los ciudadanos cambien su voto en los últimos instantes, el adelanto electoral dejaría al PSOE sin opciones de recuperar el liderazgo de la Junta de Extremadura en una de sus comunidades más fieles. La encuesta, realizada entre el 2 y el 5 de diciembre, los socialistas pasarían de los 28 escaños que cosechó en las autonómicas de 2023 a solo 22, una caída de seis asientos. Vox y Podemos serían los partidos que tendrían la menor representación en la Junta de Extremadura con ocho y cinco respectivamente.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto público en la localidad pacense de Lobón junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola Jero Morales Agencia EFE

Con estos números el resto de escaños sería del PP que ganaría las elecciones con 30 escaños, al borde de la mayoría absoluta, que se sitúa en 33. A día de hoy, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ganaría las elecciones pero debería pactar con Vox. Pocos son los votos que la alejan de la mayoría absoluta según los primeros sondeos electorales que dejan a Gallardo en la estocada.

Si tomamos de referencia el CIS de Tezanos que se estrenó hace varias semanas en Extremadura, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, también sería María Guardiola con una horquilla entre los 25 y 29 escaños. Tezanos elevó a Vox hasta los 12 diputados y al PSOE por debajo de los 22 escaños.

Los posibles pactos para gobernar tras el 21-D

Con estos números es imposible que ninguna formación gobierne en solitario. Si tomamos en consideración los pensamientos ideológicos de los candidatos, la única posibilidad sería que Guardiola convenciese al líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, para conseguir sus votos. La clave estará en ver el número de escaños que obtiene la formación de Santiago Abascal. Si 'roba' del PSOE la ecuación será clara, sin embargo, si recoge a antiguos votantes populares, Guardiola deberá negociar términos diferentes con Vox.