La candidata de Podemos en Extremadura copia a Belarra y dinamita su Código Ético: rebasa los mandatos permitidos

Nuevo incumplimiento de la normativa en Podemos. La candidata elegida por Ione Belarra para las próximas elecciones en Extremadura, Irene de Miguel, ha rebasado el número de mandatos que permite el Código Ético de Podemos. En base a los primeros sondeos electorales, la líder extremeña obtendría representación en la Asamblea extremeña y alargaría su mandato como cargo público en representación de Podemos hasta los 14 años. Ya sea como cargo orgánico de la formación o como representante en los organismos públicos, De Miguel no ha cortado su vinculación desde el año 2015, cuando comenzó su andadura en la Junta de Extremadura.

A diferencia de lo que marca el Código Ético de Podemos, formación cofundada por el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, De Miguel ha superado los mandatos permitidos por la regulación actualizada. Pese a la última reforma acometida por Iglesias en sus últimos pasos, el reglamento recoge que "los mandatos para todos los cargos públicos o cargos internos del partido" no pueden permanecer más de ocho años. Salvo que se produzca una "prórroga supeditada a consulta a las personas inscritas" que lo alargaría hasta los 12 años, la regulación no admite la posición de la líder de Podemos en Extremadura. No existe constancia de que la diputada por Badajoz haya reclamado un periodo de gracia.

Con el recuerdo del cambio de los estatutos en el PSOE para permitir la candidatura del imputado, Miguel Ángel Gallardo, orquestada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dejar sin efecto al Código Ético, LA RAZÓN ha tenido acceso a los estatutos de la formación morada y ha podido confirmar que se ha 'violado' tanto el Código Ético como los estatutos reformados en 2021. En base al artículo número ocho presentado en las normas que regulan la formación, las personas afiliadas, y en consonancia con la candidata de la formación en Extremadura, se encuentran obligadas a "suscribir, cumplir y hacer cumplir el Código Ético".

Irene de Miguel copia a Belarra ante las elecciones en Extremadura

Ante la llegada del nuevo ciclo electoral en el que se espera que finalice con las elecciones generales adelantadas antes del año 2027, tanto la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, como la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han optado por una candidatura conjunta. Ahora bien, el apoyo de Sumar ha sido reducido a un mero nombre en las listas sin opciones de obtener representación en la Junta de Extremadura. Alba Martín Navarro, que figura con la etiqueta de independiente y se encuentra en el número 22 de las listas de Cáceres, es la elegida por la formación.

Aunque se haya producido un cambio en la candidatura y se presenten de manera conjunta, la candidata de Podemos no ha sido la única que ha pasado por alto el Código Ético de Podemos. Sin obedecer a la normativa vigente, Ione Belarra acumula más de nueve años sin abandonar su cargo ni someterse a una prórroga. Ahora en Europa pero sin descartar la idea de regresar a la política española, la exministra de Igualdad, Irene Montero, con ligeras interrupciones, se ha mantenido en cargos públicos durante más de ocho años. Una única interrupción de cuatro meses deja en duda la posición de Montero.

La reforma que se propulsó para reflotar la democracia interna de la formación tras los malos resultados electorales y la salida de los cofundadores de la formación, de la misma manera que todas las promesas, se han convertido en papel mojado.