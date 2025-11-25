De tiktoker a número dos del PP en las elecciones de Extremadura: así es Zulema Romero

Zulema Romero cambia los bailes por las papeletas. Con unas elecciones a la vuelta de la esquina, los partidos políticos extremeños ultimas sus fichajes, y el de esta influencer ha sido de los más comentados. Con más de 30.000 seguidores y nacida en Herrera del Duque, la joven extremeña formará parte del equipo de la actual presidenta y candidata a las elecciones del próximo 21 de diciembre en Extremadura.

En comparación con los comicios anteriores, el PP renueva sus filas en un 53% y busca una imagen que atraiga a los nuevos votantes, de ahí la elección de esta creadora de contenido. Pero, ¿Quién es Zulema Romero y por qué ha sido elegida por María Guardiola como número dos de la lista por Badajoz?

Zulema Romero es una creadora de contenido de 24 años. En sus redes sociales suma decenas de miles de seguidores, donde ha creado una comunidad de gente joven que empezó a seguirla a raíz de su erasmus en Portugal. La joven comenzó a mostrar su experiencia en el país vecino, las diferencias y costumbres, y sus vídeos de viralizaron.

Publicista, relaciones públicas y turismóloga

Según indica en la biografía de su Instagram, donde cuenta con más de 30.000 seguidores, Romero ha estudiado Publicidad y Relaciones Públicas y Turismo. Además, explica, es organizadora de eventos en una empresa de bodas. Tras su erasmus, la joven comenzó a enfocar su contenido en mostrar al mundo la magia de Extremadura y rompiendo con los prejuicios y mitos arraigados sobre su tierra.

"Dicen que esta es la España vacía aunque aquí estén quienes cuidan y siembran las tierras. La raíz de todo, los que nos dan de comer y hay quien se empeña en que el futuro esta solo en los edificios y en las ciudades. Yo creo que el futuro también se conserva en los surcos y en los pueblos, pero sobre todo en las personas que deciden quedarse resistir, por eso, cuando hablen de España vacía, recuerden que está llena de vida, de mucho esfuerzo y de mucho orgullo. Para vosotros siempre seguirá siendo la España vacía, pero que sepáis que no está vaciada", explicaba la ahora política en una de sus últimas publicaciones.

Su carrera profesional

Según sus publicaciones de Linkedin, la influencer ha ocupado distintos puestos, desde community manager a CEO de una empresa de organización de eventos.

En el plano profesional, trabaja como wedding & event planner bajo su marca La Romerina, donde combina su formación académica con su visón creativa para diseñar bodas y eventos auténticos y con alma.

Además, ha desarrollado su carrera en redes sociales: es community manager, creadora de contenido en TikTok e Instagram, especialmente con un enfoque en promocionar Extremadura, sus rincones, su cultura y el turismo local.

También ha trabajado para medios tradicionales: según sus propias entrevistas, ha tenido un papel en la gestión de redes sociales para un periódico regional. Además, se implica en proyectos de desarrollo regional: en su LinkedIn comparte que forma parte del proyecto “Extremadura es Futuro”, lo que sugiere que combina su faceta emprendedora con iniciativas sociales y políticas. Ese es quizás el único plano en el que la joven extremeña ha dejado entrever su pasión o interés por la política.