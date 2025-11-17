Alvise renuncia a las elecciones de Extremadura tras la negativa de Vox

El presidente de la formación y promotor del bulo de la ropa tirada al vertedero durante la Dana desvelado en exclusiva por LA RAZÓN, Luis Alvise Pérez no se presentará a las elecciones de Extremadura el próximo 21 de diciembre ante la negativa de Vox para concurrir en una lista conjunta.

Pese a contar con un "equipo preparado", el líder de la asociación de lectorales Se Acabó la Fiesta (SALF), ha asegurado que "sería una irresponsabilidad" acudir debido a que la formación se encuentra en pleno proceso constituyente hasta principios de 2026. Con esta decisión la formación deja el espacio electoral conservador para la lucha que mantendrán entre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola y el candidato elegido por Vox, Óscar Fernández, que ha remplazado al senador, Ángel Pelayo Gordillo que acudió a las pasadas elecciones como el líder de la facción extremeña.

Pese a que el líder de la formación antisistema haya apurado los plazos, los sondeos electorales han dictaminado la sentencia. Ninguna de las encuestas realizadas otorgan diputados a la formación después de haber asaltado el Parlamento Europeo con tres diputados. En aquella ocasión en la circunscripción extremeña se convirtió en la cuarta fuerza política por delante de Podemos o los partidos minoritarios del sistema constitucional.

Tales han sido las dudas que incluso se encontraban diversos nombres encima de la mesa como Germán Martínez, antiguo miembro del PP en la localidad de Don Benito. Después de no entrar en la alcaldía de la localidad el pasado 2019 cambió su percepción y se acercó a la figura de Luis Alvise Pérez ante el impacto de la Dana de Valencia. Según señalan desde la formación, el candidato con más papeletas forma parte de la Ejecutiva Nacional de SALF y ha participado en diversas ocasiones en las "tractoradas" del pasado año 2024.

Los próximos objetivos de Alvise Pérez

Aunque la decisión está tomada, el líder de la formación no ha reducido la actividad de la asociación de lectoras. Sin presencia en las elecciones de Extremadura y sin haber sorteado su sueldo como eurodiputado un año después, se espera que con la reforma presentada para los primeros compases del nuevo año, comience la carrera electoral ante la llegada de los próximos comicios electorales a nivel nacional. Sin la posibilidad, al menos de momento, de que una moción de censura instrumental termine con el tercer mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se espera que SALF concurra a las elecciones en 2027.

Por el momento, el espacio entre los votantes conservadores que será disputado entre Vox y el PP, además de los votos indecisos ante la situación del presidente del PSOE en Extremadura, es el tablero que deja Alvise sin su presencia en las elecciones del próximo 21 de diciembre.