Abascal desautoriza la valentía de María Guardiola y agita el 'fantasma del bipartidismo' en Extremadura

"Es la portavoz de los socialistas y la tapada de Sánchez". Sin abandonar el frente del 'fantasma del bipartidismo' el líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado con dureza contra la decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de convocar las elecciones para el próximo 21 de diciembre.

En unas declaraciones ante los medios de comunicación en la provincia de Badajoz, antes de presentar la lista completa esta tarde en Mérida para concurrir a la primera cita electoral del curso político, Abascal ha acusado a la candidata del PP, María Guardiola, de no cumplir con las reclamas de los ciudadanos sobre los cierres de las centrales nucleares en España. En plena precampaña electoral ha recurrido a igualar las acciones del PSOE y el PP tanto a nivel nacional como a nivel territorial.

Asegurando que la líder del PP, es "la tapada de Sánchez", el líder de la formación ha denunciado la presencia del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que se encuentra a la espera de responder ante la Justicia por un supuesto delito de tráfico de influencias para colocar en la Delegación de Extremadura al "hermanísimo del líder de los socialistas".

"En España se ve que los corruptos están absolutamente envalentonados y se permiten insultar a los españoles", ha asegurado en referencia a la candidatura del PSOE, que se paga "con los impuestos de los extremeños". De la misma manera, ha recordado que no se ha dictaminado ni ha aclarado donde reside el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Castejón.

Abascal genera un frente común ante el cierre de Almaraz

Con el mismo tono con el que ha cargado contra los contrincantes del representante de Vox, Óscar Fernández, Abascal ha insistido en que los populares y socialistas no se diferencian. Para el líder de la formación con sede en Bambú, Guardiola es la galante de "la invasión migratoria" o del "terrorismo climático y de la agenda 2030". Sin olvidar la polémica de la semana ante el cierre de la central nuclear de Almaraz, ha restado importancia a las palabras del jefe de Génova, Alberto Núñez Feijóo, alegando que junto al PSOE "ha sido el culpable del cierre de otras centrales nucleares, como la de Garoña".

Respecto al Pacto Verde fomentado desde Europa, el presidente de Vox ha sentenciado que ambos partidos en sus facciones europeas pactan todas las políticas presentadas para abordar la emergencia climática. "Nosotros vamos a quitarles la careta de una maldita vez", ha sentenciado con un tono electoralista.

Con la comparecencia finalizada y ante las preguntas de los medios de comunicación, el presidente de Vox, Santiago Abascal no ha desvelado la lista que será presentada esta tarde en un acto en Mérida.