Feijóo desvelará "las razones no explicadas" de la cesión del Sáhara cuando llegue al Gobierno y destituirá a Tezanos

El PP presenta su programa electoral, una hoja de ruta de 365 medidas para los próximos 365 días del año con la que busca "cambiar el rumbo de quienes usan el gobierno para llevarnos a la deriva". Mejorar la vida de las personas en lugar de que la política sirva como un instrumento para enfrentar es el objetivo de los populares. Saben que la tarea “no será fácil” por lo que no sólo ofrecen un programa sino "un liderazgo con experiencia contrastada". La secretaria general del PP, Cuca Gamarra aseguró el candidato que presentan los populares es "un candidato tiene trazabilidad”, que Alberto Núñez Feijóo no es Pedro Sánchez, sino el político de las cuatro mayorías absolutas y le definen ya como “el hombre del cambio tranquilo”.

El texto con el que se presenta a las elecciones del 23J ha sido elaborado por la colaboración de la sociedad civil, miembros de otros partidos o la fundación Reformismo 21 entre otros. "Fiabilidad frente a los engaños, moderación frente al radicalismo, unidad frente al señalamiento, diálogo frente a las imposiciones, humildad frente a la arrogancia, regreso al respeto con letras mayúsculas". Ese es el compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo para pasar "del follón constante al respeto permanente a la unidad la soberanía de nuestro país, respeto al estado autonómico, a la unidad europea como sinónimo de paz, respeto al Rey y a sus aportaciones, a la justicia, a los trabajadores, a los autónomos, a los pequeños, medianos y grandes empresarios, a la realidad rural, a los que sufren, a los que no consiguen lo que quieren, a los que sufren, a las familias... porque "no he venido a juzgar a nadie", respeto a la cultura... "Mi respeto no será decirlo sino trabajar lo mejor que sepa por estos intereses". Feijóo pide "un contrato reflejado en ese programa" y sabe que si no lo cumple "los ciudadanos tienen el deber de darnos la espalda", dijo.

El presidente del PP destacó que los españoles piden "un cambio de verdad" y se erigió como "la alternativa que necesitan, que piden y merecen". El PP se presenta lleno de "ilusiones y propuestas" y se mostró dispuesto a "pasar página, recuperar el sosiego y dejar atrás los líos y divisiones". Acuden a las urnas "con credenciales" pues el PP participó en la "construcción de la democracia, la resistencia al terrorismo e independentismo". Sobre todas las cosas, dijo Feijóo "somos el partido que siempre ha mejorado el país" cuando ha gobernado. Son propuestas públicas, sujetas al juicio de la mayoría de españoles y no a las exigencias del independentismo, ni a los métodos del populismo. El líder del PP advirtió de que, "en una democracia, la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría". Por ello "buscaré volver a encontrarme con el PSOE que fue y que el sanchismo ha anulado y, ojalá se pueda volver a llegar a los acuerdos que España necesita". Advirtió de que este PP no es el PP que otros creen: "No represento al dóberman que unos esperan" sino que quiere ser el partido de los grandes pactos de estado, "y a eso he venido", dijo. Feijóo garantizó que intentará pactos de estado con otros partidos y agentes sociales.

Entre los desafíos destacó: un pacto educativo por la calidad, para que los jóvenes no vivan peor que sus padres; mejorar la productividad de la economía, velar por el medio ambiente de forma compatible con la vida, garantizar una política de agua, la prioridad para luchar contra el cambio climático, afrontar retos "con menos división y más diálogo", trabajar para resolver los problemas buscando "menos culpables y más soluciones".

"Menos sectarismo y más formación"

Feijóo garantizó su mano tendida para que "los grandes retos de estado lleven a grandes reformas y con ello a grandes pactos". Además, se compromete a tener un gobierno que trabaje "como adultos", y "solo serán miembros del consejo de ministros si acreditan máxima formación y menos sectarismo. Que nadie cuente conmigo a quien no ha demostrado nunca nada, no cuenten conmigo para nombrar a españoles contrarios a la UE, a la OTAN o la misma defensa de la soberanía nacional, ni para mantener en mi consejo de ministros a quien cometa errores como la ley del "solo sí es sí".

Feijóo destacó que derogar el sanchismo implica derogar leyes equivocadas pero "no quiero gobernar para vengarme, solo quiero ganar contundentemente". Ante la sorpresa de no derogar la reforma laboral en vigor sino acometer los ajustes indicó que "seremos un gobierno justo, no revanchista, sereno, no vengativo". El líder del PP quiere afrontar cambios para que el país avance y tenga un buen gobierno y dé más de sí, corregir equivocaciones y aumentar el número de aciertos. "No quiero ganar para anular a nadie porque las vendettas, el sectarismo y los egos pretendo que se vayan también con el actual presidente y el actual gobierno" y, recalcó que quiere ser el presidente de "todos los españoles".

Fin del "autoritarismo"

Recordó el plan de calidad institucional que él mismo firmó en Cádiz, se acabará el autoritarismo de gobernar a base de decreto ley, habrá transparencia en el gasto público y los viajes que pagan los españoles con sus impuestos serán públicos y no utilizará "jamás" el Falcon para actos de partido ni familiares. Donde hay arbitrariedad se respetará la democracia como los debates electorales, los debates del estado de la nación o la relación con el líder de la oposición, e impulsará una mayor oferta pública de fiscales y jueces. "El Estado no le pertenece a Sánchez como no me pertenecerá a mí" por lo que "se liberará del sanchismo a las instituciones que se han colonizado. Además, prometió que "no habrá un Tezanos -presidente del CIS- en mi gobierno y su cese será el primero en el Consejo de Ministros", apuntó.

Devolver a los ciudadanos y a las Cortes el control de la política exterior por lo que se ha comprometido a comparecer en el Congreso para informar y explicar lo que reste de la presidencia de turno de la UE y, "prometo desvelar en la medida de mis posibilidades las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara. Los españoles necesitan saber por qué y para qué se tomó esa decisión". También garantizó que, aunque hay muchas cosas negociables, "el estado no es una de ellas" por lo que se recuperará el delito de sedición en el Código Penal, se aumentarán las penas por malversación, se incluirá el de referéndum ilegal y se garantizarán el conocimiento de las lenguas de España, es decir; se adoptarán medidas que "contrarían al independentismo, pero no nos importa".

Feijóo preferiría un socialismo que tuviera como referente a Felipe González y no a Zapatero con el que juntos echen a EH Bildu de todos los gobiernos. "Me repugna la taza de indignidad con la que han castigado a nuestro país y me aterra la taza y media con la que amenazan ahora", afirmó. El líder del PP garantiza que se puedan recuperar principios que se han perdido con Sánchez y apuesta porque pueda gobernar el partido más votado, si de él depende. "Si gano, llamaré al PSOE, sea cual sea para que me deje gobernar. Si no lo logro, llamaré uno a uno a todos sus barones. Tiene aún alguno sensato, aunque no lo crean", dijo. Asimismo, Feijóo recordó que el pacto contra la violencia de género sigue sin llevarse a cabo, con una norma que no funciona. Por ello, se compromete a desarrollar una agenda social de la mano de los colectivos implicados "alejado de las frases hechas". Centra, además, su objetivo también en la salud mental, o la amenaza que las nuevas tecnologías puede tener en nuestra sociedad o la conciliación. La educación gratuita de 0-3 años o que tener hijos y trabajo sea menos costoso y unas políticas dirigidas a las clases medias.