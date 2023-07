Feijóo: «Tengo la intuición de que el 23J se sabrá quién es presidente»

Tras su intervención, Alberto Núñez Feijóo contestó a las preguntas de Santiago González, director general de Antena 3 Noticias; Julián Cabrera, director de Informativos de Onda Cero, Ángela Vera, periodista de La Sexta, y Carmen Morodo, adjunta al director en LA RAZÓN.

Santiago González: En las distintas autonomías se está llegando a acuerdos y estamos pendientes de Murcia. ¿De qué estamos más cerca, de un gobierno en minoría y pasarle la pelota a Vox, o de una repetición electoral?

Estando aquí el presidente Murcia, nunca me gustó que en la calle Génova dijesen al Parlamento gallego lo que tenía que hacer. Hay que tener un respeto por el Parlamento de Murcia. Lo que he oído es algo que no puedo más que corroborar, porque tiene razón, el PP consiguió un 43% del voto y se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Vox no tiene que votar que sí, solo tiene que dejar gobernar al que ha gando. Por tanto, si no tienes que votar que sí, no tienes que formar parte del Gobierno. Vox tiene que decidir si va a votar con Podemos y el PSOE o va a votar con el PP. Si se quiere derogar el sanchismo, no se puede votar con el sanchismo. En Cantabria hoy –por ayer–, Vox votó con el PSOE.

Si Vox quiere derogar el sanchismo, que no lo valide. Siempre que el PSOE tiene un problema, aparece Vox. Con los fondos hubo un problema por la gestión opaca y Vox votó con el PSOE. A Vox se le ocurre presentar una moción de censura en plena polémica por la derogación de la sedición para cambiar rápidamente de tema y recientemente en la Comunidad de Madrid y en Andalucía se bloqueó el Presupuesto. Fernando López Miras está legitimado con el 43% del voto, con más votos que en Andalucía, para gobernar.

Santiago González: Tenemos a un presidente del Gobierno que dice que la economía va como una moto, a Yolanda Díaz prometiendo una herencia universal de 20.000 euros a los jóvenes y a Nadia Calviño diciendo que con esto no se juega. ¿Qué hacemos después de las elecciones cuando se deje de buscar los votos y haya que gestionar la realidad?

La economía española es la que peor ha funcionado después de la de Chequia. Hay cinco o seis indicadores que así lo atestiguan, entre ellos, hemos sido el penúltimo país en recuperar el PIB prepandemia; el que más poder adquisitivo ha perdido; donde más ha aumentado la presión fiscal; el que tiene el doble de paro de la UE, el primero en paro juvenil y el segundo en femenino, entre otros. Decir que la economía va como una moto es mirar la clasificación al revés. Es una broma de mal gusto. Cuando alguien no asume su problema ni su diagnóstico, no puede resolver su enfermedad. Hay que hacer un buen diagnóstico y luego ya se puede discutir el tratamiento. Hay que ser serio. Nunca diré que la economía va como una moto ni que vamos a desembolsar 20.000 euros para formación, porque no hay 10.000 millones. Tenemos una deuda astronómica. Comprendo que el voto joven está cambiando de lugar pero eso no se compra con 10.000 millones.

Julián Cabrera: Las encuestas dan una ralentización del voto hacia el PP y un acercamiento entre los bloques de izquierda y derecha. ¿Se plantea algún tipo de cambio de estrategia ahora que arranca la campaña electoral, dado que los parlamentos están llenos de mayorías suficientes en la oposición?

Nunca tuve una encuesta que me diera mayoría absoluta cuando la saqué en Galicia. Las elecciones se pueden perder cuando se piensa que se van a ganar. Las encuestas encuestas son, los votos un 23 de julio con un cansancio electoral, con un hartazgo de los políticos... Estas elecciones son una gran incógnita. Un señor que convoca unas elecciones cuando el PP tiene que construir gobiernos estables y él no tiene nada que hacer porque no ha ganado nada... es normal que haya más tensiones donde se tiene que construir. Hemos resuelto las cosas como creíamos que deberíamos hacerlo. Necesitamos el modelo que funcionó en el 82 de Felipe González. Él pudo construir y consolidar la Transición. Si no hubiera tenido mayoría suficiente la consolidación de la democracia española no hubiera sido tan firme ni tan detemrinante ni tan exitosa. Hay razones, como en el 82, para que haya un partido que tenga mayoría.

Julián Cabrera: Nos consta que tiene una buena relación personal con Abascal. ¿Le preocupa que en Vox se esté imponiendo la tesis de la radicalidad de cara a tejer puentes hacia el futuro?

Tengo buena relación con Abascal. Él estaba en el partido cuando yo llegué, por lo que tiene más antigüedad que yo y tiene una cultura orgánica mayor que otros de su partido. Eso se nota. No le puedo decir mucho más, no puedo creer que Vox siga votando con el PSOE en contra de que haya presidentes del PP que han ganado las elecciones, es un error que lo pagarán en las urnas y el electorado del centroderecha eso no lo va a consentir. Que por unos sillones, en unas consejerías, se vote a favor del sanchismo, sería un error y es bueno que lo rectificasen.

Ángela Vera: ¿Cree que se está lanzando el mensaje de que realmente sirve de algo votar al partido de Abascal con las cesiones que está habiendo?

No creo que se mate el relato del voto útil. Yo creo que se reafirma porque si no tuviéramos la necesidad, no lo haríamos. Si tuviéramos un voto útil determinante como en Madrid o en La Rioja (el PP ha logrado mayoría absoluta), no lo haríamos. De todas formas, es curioso que alguien te dé lecciones de pacto y lo haga de la siguiente manera: ‘Tú no puedes pactar con nadie y yo puedo pactar con todos’. Esto es el pacto del Tinell evolucionado a la enésima potencia. Nosotros nos comprometimos a que Bildu no esté en las instituciones vascas y gobiernen los partidos constitucionalistas en nuestro país y hemos cumplido con nuestra palabra. Esto lo creen todos aquellos socialistas anteriores al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aquellos fueron derrotados en el Congreso de José Bono y humillados con Pedro Sánchez. Aquellos socialistas que desarrollaron un partido de Estado como el PSOE no pueden entender cómo ahora el PP y el PSOE tienen que apoyarse en extremos y no se mantienen en la centralidad política, que es donde se mantiene el 70% del electorado español.

Ángela Vera: En Extremadura, ¿considera un acierto haber entregado la gestión forestal a un partido que niega el cambio climático como Vox?

Hemos pactado en Extremadura porque no teníamos los votos suficientes para gobernar. En Valencia, dijimos que no negociaríamos con un condenado por violencia verbal contra su exmujer. Vetamos al negociador de Vox: ¿cómo se puede decir que este partido no está detrás de la defensa a ultranza de la lucha contra la violencia machista cuando no aceptamos personas de este tipo como interlocutor?

Carmen Morodo: Ha hablado de la resistencia al cambio y, entre líneas, he interpretado que se estaba refiriendo a Vox, entre otros partidos. ¿Hay riesgo de bloqueo a nivel nacional y de que haya repetición electoral? Hoy mismo (por ayer), un dirigente de Vox ha dicho que exigirán una vicepresidencia del Gobierno.

No había oído esa declaración del responsable de Vox. Sí oí las de Bildu porque me interesan más: dicen muy claramente que, digan lo que digan los socialistas, si Sánchez va a querer ser presidente, va a necesitar los votos de Bildu y el que no quiera una taza, tendrá varias tazas. Esto que ha dicho el dirigente de Vox me recuerda a lo que le dijo Olona a Moreno Bonilla en el debate de las elecciones andaluzas: le dijo ‘señor Moreno está dispuesto a ser mi vicepresidenta’ y Moreno Bonilla le contestó ‘usted no vive en la realidad’. Yo voy a ser presidente no en función de lo que diga usted sino en función de lo que digan los españoles. Vamos a ver lo que dicen los españoles: si los españoles quieren que sea presidente sin ningún tipo de condiciones, tienen la papeleta del PP. Hay que ser un poco más serio y humilde: aquí nadie tiene capacidad de nombrar a nadie ni nadie puede chantajear el futuro Gobierno de España.

Carmen Morodo: Ha hecho referencia a los partidos con los que no pactará, como Bildu. ¿En esa lista de los partidos con los que no pactará, aparece el PNV?

Una de las razones por las que estamos aquí es porque el PNV decidió retirar la confianza al presidente Mariano Rajoy después de decidir votar que sí al presupuesto de la nación pocos días antes. Eso y la incoherencia se parecen mucho, pero no sé qué va a hacer el PNV en la próxima legislatura. Desde el punto de vista de política económica e industrial, hay mucha coincidencia y creo que hay muchos votantes del PNV que no están de acuerdo con que el PNV haya sido la muleta de Sánchez durante esta legislatura. Tengo el convencimiento y la intuición de que el 23 de julio por la noche se va a saber quién es el presidente del Gobierno.