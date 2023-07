Qué son y cómo se diferencian el voto nulo, el voto blanco y la abstención en las elecciones generales del 23J

Votar en blanco, nulo o abstención no significa únicamente que tu voto no cuente. La mayoría de personas que votan así suele ser porque no se sienten representados por ningún partido político o bien porque no saben realmente a quién votar. Sin embargo, están cediendo su voto dado que el voto en blanco, el nulo y la abstención beneficia a unos partidos o a otros.

Son tres formas de votar diferentes por lo que no tienen las mismas consecuencias. El voto en blanco es un voto válido mientras que el voto nulo suele ir alterado por lo que no cuenta para el cómputo y la abstención, la practican todas aquellas personas que deciden no votar.

Diferencias entre el voto en blanco, el voto nulo y la abstención

El voto en blanco se practica de la siguiente manera: el sobre del Congreso suele ir vacío o con una papeleta de una candidatura retirada. El sobre del Senado puede ir vacío o con la papeleta en blanco sin que se hayan marcado los tres candidatos.

El voto nulo se puede realizar de diferentes maneras. Bien porque el sobre o las papeletas no sean las oficiales, bien porque algún elemento esté alterado, roto o rasgado, bien porque los sobres contengan más de una papeleta de distintas candidaturas o, en el caso del Senado, porque se hayan señalado más nombres de los tres candidatos que se pueden marcar como máximo.

La abstención se practica cuando el votante decide no ir a votar, tanto presencialmente como por correo. Las causas pueden ser muchas, desde indiferencia política hasta enfermedad o cualquier imprevisto.

Una vez vistas las diferencias, hay que señalar que tanto la abstención como el voto nulo no benefician a ninguna candidatura. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el voto en blanco dado que este voto sí es un voto válido. El voto en blanco beneficia a las candidaturas más votadas. Pues el cómputo total de los votos en blanco se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para hacer la posterior repartición de escaños. No obstante, para poder optar a estos votos según la ley d'Hondt, los partidos deben obtener, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos.